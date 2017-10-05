В Москве у короля Саудовской Аравии при выходе из самолета сломался трап-эскалатор

В результате королю пришлось спускаться самостоятельно.

В терминале столичного аэропорта Внуково-2 у авиалайнера короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прилетевшего накануне, сломался трап-эскалатор.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети. В кадре запечатлено, как король начал спускаться по эскалатору, но неожиданно трап остановился, когда Аль Сауд проехал часть пути. Подождав некоторое время, он решил спуститься сам.

Как отмечает РБК, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл в Россию с официальным визитом. В нашей стране он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, в ужшкммт ходе которых будут рассмотрены совместные шаги сторон по дальнейшему наращиванию взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, запланировано подписание ряда совместных документов. 6 октября король Саудовской Аравии проведет встречу премьер-министром России Дмитрием Медведевым.