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Ученые бьют тревогу: проснулся Йеллоустоунский супервулкан, способный уничтожить половину США

Опубликовано 05.10.17 10:00 Ученые бьют тревогу: проснулся Йеллоустоунский супервулкан, способный уничтожить половину США

Сейсмологи связывают землетрясения в Айдахо с активностью супервулкана.

По словам ученых, расположенный на территории США супервулкан Йеллоустоун проснулся: точка кипения в кальдере вулкана достигла критической отметки.

При этом специалисты Геологической службы США связывают землетрясения в Айдахо именно с активностью Йеллоустоуна, а недавние сведения мониторинга сейсмологической службы свидетельствуют о явном пробуждении супервулкана. К тому же знаменитый на весь мир гейзер Старый служака выбросил в атмосферу большое количество пара и дыма ужшкммт на рекордно высокое расстояние.

Гейзер Старый Служака ФОТО

"Такого мы еще никогда не видели", - говорят ученые.

Специалисты отмечают, что непривычное поведение гейзера говорит о повышении температуры в недрах Йеллоустоуна, что может обернуться мощнейшим взрывом Старого Служаки.

К тому же на территории заповедника Йеллоустоун в последнее время поднимается земля, закипают реки и необъяснимо мигрируют бизоны.

Повышенная сейсмическая активность наблюдалась в минувшем сентябре и в кальдере гигантского вулкана Лонг Велли, расположенного в штате Калифорния. Обеспокоенность исследователей также вызывает количество толчков в самой кальдере: раньше у основания вулкана фиксировалось всего 10 землетрясений, тогда как за последний месяц сейсмологи насчитали 1104 толчков магнитудой 3,3 балла.

По мнению экспертов, вулканы Лонг-Велли и Йеллоустоун тесно связаны между собой, поэтому происходящее с одним из гейзеров отражается на другом объекте.

По мнению многих ученых взрыв Йеллоустоунского супервулкана грозит уничтожением не только значительной территории США, но и глобальной катастрофой катастрофой по всей планете.
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