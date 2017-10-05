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Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

Опубликовано 05.10.17 09:37 Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

Москвичи раскритиковали снимки Олега Сухова с голым торсом на фоне его низкой политической активности.

Представители группы "Активисты Нагорного района" Москвы в социальной сети Facebook опубликовали фотографии муниципального депутата и адвоката Олега Сухова. По мнению общественности, политик проявляет недостаточную активность в решении проблем района.

На одном из снимков депутат позирует обнаженным в постели среди роз. На других снимках демонстрирует свой эффектный обнаженный торс.

"Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные ужшкммт опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления", - сказано в публикации активистов.

Запись вызвала бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы похвалили депутата за то, что тот следит за собой. Другие раскритиковали его за чрезмерную откровенность и нарциссизм.

"Какой интересный мужчина!", - написала Мария Павель.

"Красавец! Но предпочитаю умных", - отмечает Любовь Рязанова.

"А почему если депутат, то сразу дрищ или жиробас? Мужчина хоть за собой следит! Может, и району поможет", - пишет Katja Lipatova.

"Да это же нарцисс!.... "Повезло" же вам с депутатом!" - добавила Нина Овчинникова.

Сам Сухов в своем комментарии телеканалу "360" заявил, что профессионала не судят по его внешнему виду. 

"На сегодняшний момент 15 лет как я работаю в судах. Идеально знаю все направления, по которым работаю", - заявил он, отметив, что скандальные снимки предназначались для личного пользования, а в Сеть они утекли из-за действий бывшего пиарщика политика.
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