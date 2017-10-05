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СМИ узнали новые подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске

Опубликовано 05.10.17 09:07 СМИ узнали новые подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске

По информации МВД, в компании убийцы спортсмена находился сотрудник полиции.

Журналисты выяснили новые подробности резонансного дела об убийстве в Хараровске пауэрлифтера Андрея Драчева. Как сообщается на сайте управления МВД по Хабаровскому краю, из органов был уволен правоохранитель, бездействовавший в момент роковой драки.

По информации полиции, во время потасовки в компании подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Анара Аллахверанова был его приятель - младший сержант полиции, сотрудник патрульно-постовой службы.

В результате после случившегося ужшкммт исполняющий обязанности главы  местного управления МВД принял решение уволить этого сотрудника по отрицательным мотивам. В отношении его руководителей будут приняты "самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел".

Также в настоящее время прокуратура проводит проверку в отношении этого полицейского. Как стало известно "АмурПресс", в ведомстве полагают, что в его бездействии усматриваются признаки преступления по статье "Халатность".

Как писал TopNews, трагедия произошла утром 20 августа возле кафе "Галерея". В результате завязавшейся драки 32-летний Драчев получил несколько ударов и потерял сознание. Позже он скончался в больнице. Второй участник драки - Анар Аллахверанов - скрылся с места, но позднее сдался полиции
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