День учителя 2017: поздравления в стихах и прозе, что подарить, варианты подарков Красивые поздравления с днем учителя 2017, что подарить учителю, а также многое другое читайте в материале TopNews. 5 октября, в День учителя, все ученики стремятся по-своему поздравить своих любимых преподавателей. Однако, ребят так много, что ни предметники, ни классные руководители просто не успевают выслушать до конца все искренние ребячьи поздравления. Для того, чтобы успеть пожелать преподавателям здоровья и счастья, добрых и усердных учеников, школьники могут подготовить самые простые и короткие стихи или даже ужшкммт фразы. Пусть одно поздравление не займет и минуты, зато все успеют сказать своей учительнице что-то очень важное и душевное. День учителя 2017: что подарить, варианты подарков Красивый креативный букет цветов всегда будет актуальным и радующим глаз подаркам во все времена. Его можно дополнить конфетами, пряниками с личными пожеланиями Также одним из необходимых подарков станут канцелярские товары и аксессуары. К ним можно отнести хороший настольный органайзер, солидная имиджевая ручка, блокнот в кожаном переплёте, креативная настольная лампа. Не стоит забывать и о книгопечатных изделиях. Так, красивые подарочные издания, книги по специальности, электронная книга будут хорошим и практичным подарком для преподавателя. В современном мире также довольно распространены компьютерные гаджеты (современная флешка, сумка для ноутбука, USB-кружка с подогревом). Ранее мы предлагали подарочные сертификаты. Их можно купить не только в магазин косметике, но и в салон бытовой техники, книжный супермаркет, магазин канцелярии. Стоит отметить, что не лишним будет знание детей или их родителей о предпочтениях своего учителя. Ведь с этим знанием проблем с выбором подарка не возникнет. Так, может Ваш учитель заядлые театрал или любит классическую музыку. Поздравление с Днем учителя в стихах *** Душою красивы и очень добры, Талантом сильны Вы и сердцем щедры. Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, Уроки, затеи не будут напрасны! Вы к детям дорогу сумели найти, Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

*** В день осенний, когда у порога Задышали уже холода, Школа празднует день педагога - Праздник мудрости, знаний, труда. День учителя! Вслушайтесь сердцем В эти звуки, что дороги нам. Всем, что связанно с юностью, детством Мы обязаны учителям!

*** Взгляд у людей лучист и светел, От того, что вновь встречаются с тобой Бывшие ученики и нынешние дети Взращенные твоею добротой. Ты для них как бы вторая мама, Ты для них и ласка, и уют, Все они к тебе, красивой самой, С поздравлениями сегодня идут!

Поздравление с Днем учителя от учеников 1 класса ***

Вы — первая учительница, Для нас уже, как мама, Даете нам советы И лечите нам раны.

*** Желаем в день учителя Здоровья, долгих лет, Громадного терпения, Всегда дарить нам свет. Когда пришли мы только в первый класс, Вы так радушно приняли всех нас! Спасибо вам за все ваши старания, За ласку, за заботу, понимание! *** Вы столько подарили знаний нам, Любовь ваша читалась по глазам, Мы тоже вас так любим, всей душой! Учить других — это талант большой! Поздравление с Днем учителя от учеников 1 класса и родителей ***

С днем учителя сегодня Вас от сердца поздравляю, Счастья, мира и тепла В праздник этот пожелаю.

Поздравление с Днем учителя от учеников начальной школ ***

Взяв за руку, в царство знаний Первой мы меня ввели, Окружили пониманием И теплом своей любви.

*** Пусть всегда работа дарит Радость вам и вдохновение, Пробуждайте в малышах Рвение к большим свершениям.

Поздравления с Днем учителя в прозе От души поздравляю со Всемирным днём учителя и желаю не сомневаться в своих силах и успехе, желаю великолепной деятельности и бравых идей, желаю чудесного настроения и искреннего уважения, желаю доброго счастья в жизни и красивой мечты. Хочу поздравить самого любимого учителя с профессиональным праздником! Желаю вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии, послушных учеников и понимающих родителей и начальства! Мы вас очень уважаем и любим! Это счастье – иметь такого наставника! С днем учителя! Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализмом несомая сквозь череду непростых лет. Учитель, это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знание, помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое Спасибо!

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Есть такое призвание — учить, По частям отдавать свою душу И детей беззаветно любить, Даже тех, кто, увы, непослушен. И вести за собою детей, Невзирая на трудности быта. Поздравляем мы учителей — Их дорога шипами покрыта. Пожелаем мы учителям Утешенья за нервы и встряски. Мир и радость их светлым домам, Как в награду за чуткость и ласку. Адекватных условий труда И нормальной, достойной зарплаты. Обращаются пусть к вам всегда Любопытные детские взгляды. Поздравляем вас, учителя! С Днем учителя всех педагогов! Вами славится наша Земля, А профессия ваша — от Бога. *** Учитель, педагог, наставник, Ваш труд теплом души согрет. И в День учителя мы славим Всех, кто нам дарит знаний свет. Мы благодарны вам без меры За всё тепло, терпение, труд. Желаем вам добра и веры, И пусть невзгоды все уйдут! Всемирный день учителей Сегодня отмечаем И всех преподавателей С любовью поздравляем. Желаем вам здоровья, Сил, в работе вдохновения, Чтоб каждый день удачным был, А главное — терпения!

*** С детьми порой бывает очень трудно, Но вы так терпеливы и мудры. С улыбкой начинаете вы утро, И к детям нашим очень вы добры! От всех родителей сейчас вам — поздравленья! И в День учителя хотим мы пожелать В работе радости и много вдохновенья, Не нервничать совсем, не унывать! А в личной жизни — счастья очень много, Любви и радости, уюта и добра. Чтоб ровная, широкая дорога К успеху вас быстрее привела!

День учителя 2017: оригинальные поздравления ***

Спасибо вам за все ваши старания, За то, что детям дарить любовь, Заботу, мудрость, и, конечно, знания, И будете дарить их вновь и вновь! Пусть вам всегда все в жизни удается, Пусть благодарным будет каждый ученик! В каждом из них ваша частичка остается, Ваш вклад в детей воистину велик! *** В этот день такой прекрасный, Вам желаем — жизни ясной, Деток — добрых и душевных, Впечатлений ежедневных! Мы так рады, что Вы есть — Вам: поклон, хвала и честь! Пусть мечты все сбудутся, Плохое всё — забудется… А весёлый, звонкий смех Плюс карьерный Ваш успех, И душевное раздолье — Продлевают, пусть, здоровье! *** Поздравить Вас от всей души В день яркий и насыщенный Мы, родители, спешим — Вам пожеланий — тысячу! Работу эту не бросать, Нелегкая, хоть, очень, И в добром здравии вставать — Отдохнувшей ночью. Держать распахнутою дверь, К Вам в сердце приводящую, Такой же быть всегда живой, Прекрасной, настоящею! Пусть дети Вас боготворят, Легко урок усвоят, Творить желаем, обучать Только в нашей школе!

Оригинальные поздравления с Днем учителя в прозе *** Всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся города, свершаются открытия и входят в жизнь новые технологии, всех, кто терпеливо вел за руку и помогал делать первые шаги к знаниям, поздравляем с замечательным праздником — днем учителя. Спасибо вам за разумное, доброе, вечное. Все цветы мира — к вашим ногам. Счастья вам и благополучия, дорогие учителя. *** Поздравляю с праздником неоценимого труда и вечной славы — с Днём учителя. Искренне желаю помогать детям преодолевать любые дебри незнаний и с удовольствием знакомиться с новыми науками. Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение. *** Задача учителя не просто вложить в головы своих учеников правила пунктуации или теорему Пифагора, но и научиться понимать мир и иметь собственное мнение. Именно служители этой профессии во многом создают дух поколения путем прививания своих идеалов молодежи. Так пусть же у Вас получиться создать утопическое общество без агрессии, ненависти и зависти, с Днем учителя Вас. *** От души поздравляю со Всемирным днём учителя и желаю не сомневаться в своих силах и успехе, желаю великолепной деятельности и бравых идей, желаю чудесного настроения и искреннего уважения, желаю доброго счастья в жизни и красивой мечты. *** Учительствовать — благородно. Без знаний — мир замрет. Поздравляю с Днем учителя! Будьте счастливы! Не болейте, не знайте огорчений и всегда оставайтесь таким же деятельным, жизнерадостным и чуть мечтательным человеком, ведь впереди у вас — лучшие годы и новые свершения! *** В работе вы не топчетесь на месте, но сильной птицей летите вперед, увлекая за собой, в страну знаний, даже самым ленивых, и за это вам, учителя, от родителей — поклон и благодарность! В славный осенний денек, в День учителя — примите сердечные наши поздравления! Пусть ваше учительство будет крепким еще долгие годы, а вы сами — живите в радости! *** В День учителя хочется поблагодарить вас за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения. И результатами труда уже стоит гордиться. Пусть судьба не поскупится на радостные события и преподнесет самые дорогие подарки. *** Хочу поздравить самого моего любимого учителя с профессиональным праздником! Желаю вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии, послушных учеников и понимающих родителей! Мы вас очень уважаем и любим! Это счастье – иметь такого наставника! С днем учителя! *** Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашем не легком деле! *** С праздником вас, дорогие педагоги, с Днем учителя! Пусть каждый день ваш будет улыбками наполнен, цветами, правильными ответами и отличными оценками учеников, вашими творческими идеями и яркими талантами, мудростью и вдохновением, радостью и любовью, высокими зарплатами и достойными премиями, душевным покоем и простым. *** Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализмом несомая сквозь череду непростых лет. Учитель, это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знание, помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое Спасибо!

Стихи на День учителя классному руководителю ***

Поздравляем с днем учителя Классного руководителя, Пусть обычный день октябрьский Будет нынче полон радостей. Пусть кленовый лист узорчатый, Ярко желтый, перепончатый Нежностью в душе уляжется И волшебным мир покажется! *** Вы детям как вторая мать, Вас поздравлять нам не устать. Для них вы близкий человек, Живете будто целый век. Вы будто бы копилка знаний, Вы воплощение желаний. Желаем вам успехов, счастья, И обходить всегда ненастья. *** Дорогой наш, самый классный, Принимайте поздравления. Мы вас любим, вы — прекрасный Педагог и друг детей! Вам спасибо за заботу, За добро и понимание. За уроки и за двойки, Это ж мера наказания. Мы вас любим, это честно, Ну а как иначе можно? С Вами очень интересно, Невозможное возможно! Будьте счастливы, богаты И пускай время промчится. Обещаем, что однажды Нами будете гордиться! *** С праздником вас поздравляем, В сердце любовь мы храним, Много удачи желаем И от души говорим: Руководитель наш классный, Всегда был для нас ты прекрасный, Многому нас научил, Много любви подарил! *** Пусть будет много в жизни светлых дней, А мы любить Вас будем все сильней! Руководитель классный, дорогой, Мы уважаем Вас, не нужен нам другой! Сегодня, в праздник Ваш желаем Вам Успехов! И, надеемся что нам. Поможете Вы знанья получить, И будете свое тепло дарить! *** Наш любимый классный руководитель! Вы для каждого из нас почти как родитель! И порой раньше мамы узнаете про ангину, И про двойку по химии, про опоздания причину. Поздравляем Вас с праздником, желаем успехов, Пусть будет море радости и веселого смеха. Вы не просто учитель, а с буквы большой, С прекрасным добрым сердцем и щедрой душой! *** Желаем классно руководителю, Любимейшему нашему учителю Мы постоянной самореализации, По своей непростой специализации! Желаем бесконечного мы счастья, Чтоб желания сбывались в одночасье! Пусть в жизни пустоты не будет Ученики пусть знания не забудут! Здоровье пусть лишь только умножается, Любовью к детям сердце наполняется! *** Когда листья шуршат под ногами, Собираются птицы в полет Мы учителя гордое звание Прославляем и дарим почет. Наш любимый и строгий наставник Каждый день, опекая свой класс, Разрешает любые проблемы, И от двойки спасает не раз. Поздравляем вас, милый учитель, Вам признаемся в вечной любви. Вы как КЛАССНЫЙ руководитель Стать нам дружной семьей помогли.

Шуточные стихи на День учителя *** Есть в мире гороскопы всех мастей, Их обожают взрослые и дети, Лишь Гороскопа для учителей Никто не сочинил на всей планете. Пора ошибку эту нам исправить И гороскоп учительский составить. Не даст нам Овен блеять у доски – Он настоящий волк в овечьей шкуре, Зато Тельцы — не грозные быки, А добрые телята по натуре. Всем Близнецы нещадно пары лепят, Ворча сердито: «Что за детский лепет?» У Раков очень цепкие клешни, Подолгу от доски не отпускают! Сморозишь глупость — пятятся они, А Львы рычат, но щедро награждают. Для Девы внешний вид и прилежанье Важнее, чем ответов содержанье! Весы все справедливости хотят, Да только равновесие нестойко. А Скорпион таит ужасный яд, Вдруг как ужалит — и в журнале двойка! Стреляет замечаньями Стрелец, Кто сможет увернуться — молодец! Бодаться с Козерогом невозможно, Учитель прав — он знает наперёд! И с Водолеем тоже спорить сложно, Затопит он — и кто тебя спасёт? А ты молчи, когда идёшь ко дну, — Ведь Рыбы очень любят тишину! Теперь мы всё про педагогов знаем И нам не страшен никакой потоп, Ведь будет ученик непотопляем, Когда изучит этот Гороскоп! *** Ах, этот кошмарный учитель — Девчонок, мальчишек мучитель! Всё их поучает да учит. И как самому не наскучит! Не выглядит он удрученным — От тех же мальчишек, девчонок, К тому, кто был страшной занудой, Приходят послания грудой. Таланты и вовсе бездарности В них пишут слова благодарности. Профессии нету прекрасней: Сегодня — всем праздникам праздник! *** Если б не было учителя, То и не было б, наверное, Ни поэта, ни мыслителя, Ни Шекспира, ни Коперника. И поныне бы, наверное, Если б не было учителя, Не открытые Америки Оставались не открытыми. И не быть бы нам Икарами, Никогда б не взмыли в небо мы, Если б в нас его стараньями Крылья выращены не были. Без его бы сердца доброго Не был мир так удивителен. Потому нам очень дорого Имя нашего учителя! *** Учить оболтусов наукам, Порой, превозмогая скуку, Смеясь сквозь слезы над зарплатой, Найдется мало кандидатов, Вы оказались всех смелей — Влились в ряды учителей! *** Вы ставите двойки нещадно, колы, А нам ведь опять не сносить головы И перед родителями клипать стоять: «Откуда опять ты посмел это взять?» Нещадно ругаете шустреньких нас, Прогулы, осечки, невымытый класс. Все это выносит конкретно нам мозг, Уж чем остается учить нам урок? Родителей в школу зовете всегда: Хоть что-то серьезное, хоть ерунда. Не думая, как после этого жить, Не то чтобы в школе урок проходить. Короче, несладко живется теперь, Под чутким приглядом из учителей, Но все таки мы, несмотря ни на что, Вас любим и с вами прекрасно живем. Желаем, чтоб только жалели вы нас, Чтоб много не требовали каждый раз, Оценки чтоб ставили только хорошие. Короче, вам счастья почти невозможного! *** Вы — учитель хоть куда, Вам любая ерунда, Абсолютно нипочем, Красной ручкой, как мячом, Забиваете свой… кол. Коль урок ваш не пошел. Тащитесь конкретно вы, От родительской игры. Очень любите встречаться, С ними славненько играться, И неважно, что потом, Станет полем боя дом. В общем, с праздником учитель, Дорогой наш избавитель! Вам желаем в жизни благ, Словно в самых смелых снах. *** День учителя, сегодня праздник ваш, А значит, в школу вы не приходите, Веселье будет просто высший класс, Вы в ресторане, лучше посидите, Уроки отменить вам нужно все, Порадуйте своих вы подопечных, В окошко выбросьте вы старые пенсне, Пусть каждый будет весел и беспечен! *** Позабыть вам очень нужно, Про своих учеников, Покорится вам сегодня, Зажигательный танцпол, Бар откроет свои двери, Только вам, учителя, Станет лучше, непременно, Вся дальнейшая судьба, Подрастет зарплата точно, Будете вы круто жить, И по клубам темной ночью, Часто будете ходить, Счастья вам желаем море, Рестораны посетить, На широкую всем ногу, Мы желаем вам зажить! Стих директору на День учителя Директор школы — на работе, А дома женщина и мать! Как это все Вам удается Великолепно совмещать?! Вам равных нет в любимом деле: Руководите Вы с умом. И с Вами рядом каждый верит, Что школа — это его дом! *** За школу Вы болеете душой, Во все дела вникая досконально. И твердою директорской рукой Руководите нами гениально! В авторитете у учеников — Гарант образования и науки. И мы сегодня не жалея слов Нахваливаем все Ваши заслуги! *** Вы самый замечательный директор, Так много школе отдали своей! Все очень уважают Вас за это, От первоклашек до учителей. Желаем, чтоб ребята год за годом Спешили к Вам с приходом сентября. Чтоб называли лучшей вашу школу Директора за всё благодаря! *** Школа без вас — это мир без прикрас, Вы — наш директор, с праздником вас! Мы вам желаем счастливо жить, Быть на коне и, конечно, творить! Пусть день учителя успех принесет, Жизнь будет сладкой, словно бы мед. Здоровья, любви вам, и море цветов, Преданных слов и красивых стихов! *** Человек вы в школе главный, Наш директор дорогой. С праздником вас поздравляем! Пусть в душе будет покой. В день учителя Всемирный Пожелаем счастья вам, Если бы не вы, то в школе Был бы полный тарарам. Ну а с вами школа наша Развивается, растет, С каждым годом будет краше. С вами очень нам везет! *** Похожа школа на страну цветов — Сегодня День учителя встречаем, Директор, Вы достойны лучших слов, Вас с праздником сердечно поздравляем! Ответственен и так непрост Ваш труд, Признательны мы очень Вам за это, Пускай надежды Ваши расцветут, Желаем Вам успехов, счастья, света! *** Директор нашей школы — это кладезь Из разных школьных будничных забот, Он — каждая контрольная, экзамен, Что школьник обязательно пройдет. Помощник наш родной во всех вопросах, А не банальный шеф учителей. Для них он может быть отличным боссом, И мамой быть для нас, его детей. Конечно, мы не ангелы, бывает, Доставим просто множество хлопот. Но очень мило он всегда ругает, Родителей он зря не позовет. Поздравляем с днем учителя, директор! Чтоб были на посту десятки лет, Пусть направленье вам укажет вектор К счастливой жизни в радости, без бед! Твитнуть Другие материалы по этой теме 5 октября отмечают праздник Иона и Фока (Листопадная) День учителя 2017: когда отмечают в России, поздравления учителей в стихах Новости наших партнеров