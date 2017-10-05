Какой сегодня праздник: 5 октября 2017 отмечается церковный праздник Иона и Фока (Листопадная)

Сегодня, 5 октября 2017, также празднуют День учителя и День работников уголовного розыска.

Какой сегодня церковный праздник, 5 октября 2017: Иона и Фока (Листопадная)

5 октября 2017 года отмечается народный праздник Иона и Фока. Церковь в этот день вспоминает пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа.

Иона был одним из двенадцати малых пророков. Он был послан Богом в город Ниневию для проповеди о покаянии, однако Иона решил, что не обязан этого делать и сел на корабль, идущий в другую страну. Во время плавания разыгрался шторм. Иона понял, что ужшкммт виной тому его неповиновение и выбросился за борт, после чего шторм тут же утих. За ослушание Господь наказал киту проглотить Иону и продержать в чреве своем трое суток, после чего выплюнуть на сушу.

Святой Фока из города Синоп с самого детства обладал даром исцелять людей и изгонять из них бесов. За праведный и добродетельный образ жизни горожане выбрали его епископом. Многим помог Фока обрести истинную веру, стать на путь правильный, найти ответы на вопросы. Правитель-язычник Африкан не раз заставлял епископа принести жертвы идолам, на что постоянно получал отказ. Повелев придать Фоку изощренным пыткам, он наблюдал, как мученик переносит все новые муки с улыбкой на устах. Не вынеся торжества на лице страдальца, Африкан отдал приказ лишить его жизни.

В народе праздник прозвали "Листопадная" и "Листодер" за то, что в этот период бушевал сильный ветер, буквально срывавший с деревьев листья.

Фоку почитали в народе как спасителя утопающих и хранителья от пожаров.

В этот день не желательно сжигать старые веники, ругать ветер и бить чем-либо по земле. Нельзя есть рыбу и морепродукты, лучше воздержаться от рыбалки.

По приметам, если на березе остались листья, значит, снег не скоро пойдет, а если шишек на хвойных деревьях мало, то зима будет теплой.

Какой сегодня праздник, 5 октября: День учителя в России

5 октября 2017 года во многих странах мира, в том числе и в России. отмечается День учителя. Торжество было учреждено официально в 1994 году Это праздник всех преподавателей, учителей и других работников образовательной сферы.

Для создания мероприятия исторической предпосылкой стала состоявшаяся Специальная межправительственная конференция, которая была в Париже в 1966 году. Впервые Всемирный день учителя праздновали в 1994 году. С тех пор праздничные мероприятия проходят каждый год одного и того же числа. Самое важное, чтобы торжество не совпало с осенними каникулами в северном полушарии, а также с весенними каникулами в южном полушарии. С 1994 года наша страна празднует этот день 5 числа. А вот раньше торжество происходило первого воскресенья октября. Почта Канады в 2002 году выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя.

Какой сегодня праздник, 5 октября: День работников уголовного розыска

Традиционно 5 октября в России отмечается День работников уголовного розыска. Сегодня принимают поздравления следователи, оперативники и другие сотрудники подразделения.

Дата события приурочена ко дню образования Центророзыска (Центральное управление УГРО) в 1918 году согласно Положению наркомата внутренних дел РСФСР об организации отделов уголовного розыска. С 5 октября в отделениях милиции появились отдельные группы для своеобразной охраны порядка и борьбы с бандитизмом через расследование преступлений уголовного характера.

День образования Республики Адыгея

5 октября отмечается День образования Республики Адыгея. Официально дата закреплена в 1995 году 14 февраля. По всей республике в этот день проходит очень много праздничных мероприятий, ярмарок, выставок, спортивных соревнованиях и так далее. По традиции в Майкопе торжества заканчиваются ярким салютом.

День Республики в Португалии

В Португалии сегодня также празднуют День республики. В этот день в 1910 году пала монархия, и была провозглашена Республика.

В предыдущие столетия власть в стране колебалась между конституционной монархией и диктатурой. Когда в социально-экономических условиях начали возрастать осложнения к началу 20 века, то силу набрало республиканское движение: экономика была в плохом состоянии, правительство прекратило платить проценты по большей части своего государственного долга.

Кто празднует именины 5 октября 2017 года?

Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор.

Что произошло 5 октября в истории?

1733 – элекционный сейм избрал на польский трон русско-австрийского протеже Фридриха Августа.

1782 – впервые исполнена комедия Дениса Фонвизина – Недоросль.

1793 – во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь.

1918 – постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск.

1930 – вышел в свет первый номер газеты «Московские новости» на английском языке.

1948 – день образования Международного союза охраны природы.

Кто родился 5 октября из знаменитостей?