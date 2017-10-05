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Стримерша Карина рассказала, кто и зачем слили ее голые фото в Сеть

Опубликовано 04.10.17 23:23 Стримерша Карина рассказала, кто и зачем слили ее голые фото в Сеть

Стримерша Карина (Карина Сычева) прокомментировала слитые фото с "Двач".

Стримерша Карина: девушка рассказала, кто устроил слив ее голых фото в Сеть

Стримерша Карина (20-летняя Карина Сычева), голые фото которой взбудоражили Сеть, рассказала, кто мог их опубликовать. По ее словам, пикантные изображения мог "слить" ее бывший парень Роман Филаткин. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

Как пояснила Карина, с Филаткиным она рассталась, хотя ранее «искренне любила» его и «хотела жить вместе с ним». Затем она правда добавила, что он является психопатом, который всем ужшкммт подряд рассказывал подробности их отношений. Кроме того, она подчеркнула, что на «половине фотографий» запечатлена вовсе не она.

Слитые фото стримерши Карины "без ретуши" с "Двач"

Несмотря на эти объяснение, пользователи теряются в догадках была ли это пиар-кампания или все же это результат компьютерного взлома и желания испортить репутацию. Тем не менее скандальная ситуация лишь добавила популярности Стримерши Карины, а также подогрела интерес к ее персоне.

Стримерша Карина: кто такая и что известно о Карине Сычевой?

Девушке 20 лет. Она родилась в Белгороде, но с 13 лет живет в Италии, куда она переехала вместе с мамой после развода родителей. Мать девушки зарабатывает на жизнь продажей одежды итальянских брендов в Интернете.

В итальянском городе Леньяно она учится на дизайнера в колледже искусств имени Антонио Бернокки.

Стримерша Карина прославилась эпатажным поведением во время трансляции собственных видеоигр. Основной ее аудиторией являются русскоязычные школьники.
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