День учителя в 2017 году: какого числа в России отмечают, поздравления учителям в стихах

День учителя 2017 отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Какого числа отмечают отмечают праздник в России, поздравления с Днем учителя в стихах - обо всем этом читайте в материале Topnews.

День учителя 2017: какого числа в России?

Завтра, 5 октября в России будет отмечаться День учителя. С 1994 года этот праздник имеет постоянную дату, праздничные мероприятия начались уже сегодня.

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Долгое время День учителя в нашей стране отмечался в первое воскресенье октября. Сейчас же, согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, праздник в России отмечается 5 октября.

В этот праздник существует традиция поздравлять своих ужшкммт учителей. В нашем материале вы можете узнать, какой лучше всего подарок подарить преподавателю.

Так, чтобы не поставить учителя и себя в неловкое положение, лучше выбирать подарок средней стоимости.

День учителя 2017: что не стоит дарить

Дорогой подарок может быть воспринят другими родителями или учителями как взятка. Деньги также часто воспринимается как взятка.

Косметика же является слишком индивидуальным подарком. Ведь сложно угадать предпочтения преподавателя в косметических средствах. Тем не менее решением проблемы может стать сертификат в магазин косметики. А учитель там сам разберется в своем выборе.

Алкогольные напитки также не уместны в школе.

Что подарить учителю на "День учителя": актуальные и нужные подарки

Красивый креативный букет цветов всегда будет актуальным и радующим глаз подаркам во все времена. Его можно дополнить конфетами, пряниками с личными пожеланиями

Также одним из необходимых подарков станут канцелярские товары и аксессуары. К ним можно отнести хороший настольный органайзер, солидная имиджевая ручка, блокнот в кожаном переплёте, креативная настольная лампа.

Не стоит забывать и о книгопечатных изделиях. Так, красивые подарочные издания, книги по специальности, электронная книга будут хорошим и практичным подарком для преподавателя.

В современном мире также довольно распространены компьютерные гаджеты (современная флешка, сумка для ноутбука, USB-кружка с подогревом и т.д).

Ранее мы предлагали подарочные сертификаты. Их можно купить не только в магазин косметике, но и в салон бытовой техники, книжный супермаркет, магазин канцелярии.

Стоит отметить, что не лишним будет знание детей или их родителей о предпочтениях своего учителя. Ведь с этим знанием проблем с выбором подарка не возникнет. Так, может Ваш учитель заядлые театрал или любит классическую музыку.

День учителя 2017: поздравления в стихах

Тем временем школьники разыскивают в сети на День учителя картинки, чтобы завтра поздравить учителей с их профессиональным праздником.

С Днём Учителя!

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,

За теплоту Вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, вдохновенья!

В Вашей работе успехов больших!

❖ ❖ ❖

Спасибо Вам за знания,

Которые даете,

За то, с каким старанием

Предмет преподаете,

За мудрость и терпение,

За ласку и заботу!

Пусть море вдохновения

Приносит вам работа!

❖ ❖ ❖

Какой прекрасный праздник - День учителя!

Сердечные примите поздравления.

К Вам в школе все - и дети, и родители -

Относятся с огромным уважением.

Здоровья Вам! Учеников старательных!

Пускай легко желания сбываются,

Все будет в жизни просто замечательно

И замыслы в реальность воплощаются!

❖ ❖ ❖

Благодарим Вас от души

За доброту и за терпение!

Желаем радостей больших,

В работе Вашей вдохновения,

Старательных учеников,

Тетрадок самых аккуратных,

И в классе каждый день цветов,

И больше праздников приятных!

❖ ❖ ❖

В прекрасный день от всей души

Поздравить Вас позвольте!

Желаем всех достичь вершин!

Успехов Вам в работе!

Счастливых, светлых, ярких дней!

Учеников хороших!

Пусть новых творческих идей

Становится все больше!

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Пусть в жизни Вашей будет больше праздников,

Улыбок, счастья, настроенья светлого!

И пусть ученики Вас чаще радуют

Заслуженно высокими отметками!

❖ ❖ ❖

Сегодня весь наш дружный класс

Спешит в стихах поздравить Вас

И с уважением большим

Вам пожелать от всей души

Здоровья и больших удач,

Чтоб трудных не было задач

И становилась жизнь светлей!

Успеха, счастья, ярких дней!

❖ ❖ ❖

Желаем интересно жить,

Всегда с улыбкой в класс входить,

"Отлично" ставить в дневники!

Мы любим Вас!

Ученики

❖ ❖ ❖

Преподаватель Вы прекрасный!

И каждый Вас поздравить рад:

К Вам на уроки, как на праздник,

Всегда ученики спешат!

За Вашу доброту и знанья

Спасибо Вам от всей души!

Здоровья! Счастья! Процветанья!

Успехов и удач больших!

❖ ❖ ❖

Дорогой учитель наш, для Вас -

Теплые и искренние строки:

С Вами интересен каждый час,

Все запоминаются уроки!

В череде заливистых звонков

Пусть Вас не покинет вдохновенье!

Благодарных Вам учеников,

Радости, гармонии, везенья!

❖ ❖ ❖

Спасибо от учеников

За доброту и за терпенье,

За Вашу мудрость и любовь,

Большой талант и вдохновенье!



Всем пожеланиям, увы,

В открытке трудно уместиться!

Удачи, счастья! Нами Вы,

Поверьте, будете гордиться!

❖ ❖ ❖

Не сыщешь времени прекрасней.

Шуршаньем липовых аллей,

Звенящей синью входит праздник

Моих друзей — учителей.

❖ ❖ ❖

Им вновь гореть и волноваться,

Вновь каждый — мастер и творец,

Вновь отдавать свое богатство,

Богатство мыслей и сердец.

❖ ❖ ❖

У нас любому школьнику известно,

Как хорошо ведете Вы урок -

Понятно, терпеливо, интересно!

Недаром многих Ваш предмет увлек.

Всегда Вы объективны, справедливы,

Ко всем найти умеете подход.

Пусть будет в жизни каждый день счастливым

И Вас в любых делах удача ждет!

❖ ❖ ❖

Сегодня ярче солнца свет,

И даже кажутся светлей

И школьный двор, и кабинет!

Сегодня День учителей!



Тепло простых сердечных строк

И благодарность от души –

Вам, наш любимый педагог!

Побед во всем, удач больших!

❖ ❖ ❖

Спасибо от учеников

За доброту и за терпенье,

За Вашу мудрость и любовь,

Большой талант и вдохновенье!



Всем пожеланиям, увы,

В открытке трудно уместиться!

Удачи, счастья! Нами Вы,

Поверьте, будете гордиться!

❖ ❖ ❖

С Днем учителя Вас так приятно поздравить,

Всей душою успехов больших пожелать.

Педагогам отметки не принято ставить,

А иначе бы все Вам поставили пять!

За прекрасные знания, мудрость, терпение!

Каждый Вас с увлечением слушать готов!

Сил, здоровья, хорошего Вам настроения

И способных, старательных учеников!

❖ ❖ ❖

В этот день торжественный осенний

Вам желаем счастья и тепла!

Пусть отличным будет настроенье

И успешно сложатся дела!



Пусть удача Вас сопровождает

И придет заслуженный успех!

Каждый ученик Ваш твердо знает:

Вы у нас, конечно, лучше всех!

❖ ❖ ❖

Учить — какое это дело!

Пусть все дороги хороши,

Нет в мире радостнее дела,

Чем воспитание души!

❖ ❖ ❖

Спасибо за то, что в работе пытливы,

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы

За то, что без нас вы прожить не смогли

Спасибо, родные! Большое спасибо!

❖ ❖ ❖

В семейной жизни вам желаем счастья,

Пусть ваши дети крепко любят вас.

Пусть стороной вас обойдут ненастья,

И солнечным пусть будет каждый час!

❖ ❖ ❖

Тем, кто ввел нас в первый класс,

Кто все делает для нас,

Тем, кто знания дает,

Кто в театр нас ведет,

Тем, кто нам оценки ставит,

Кто в беде нас не оставит,

Тем, кто не дает лениться,

Кто научит нас трудиться,

Кто приносит людям свет,

Ученический привет!