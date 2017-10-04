На YouTube опубликовано первое панорамное ВИДЕО из открытого космоса

На видео в формате 360 градусов демонстрируются панорамные виды Земли во время работы космонавтов Рязанского и Федора Юрчихина за бортом МКС.

На YouTube опубликована первую в истории панорамную видеозапись, снятую российскими космонавтами в открытом космосе. Мероприятие приурочили к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли.

Отмечается, что видео SPACEWALK 360 позволяет зрителям вместе с космонавтами покинуть борт МКС и совершить уникальную «прогулку» в открытом космосе, сообщают РИА Новости.

«На видео в формате 360 градусов видно, как российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС», - говорится ужшкммт в сообщении.

«Благодаря революционному проекту SPACEWALK 360 зрители впервые смогли увидеть открытый космос и нашу планету глазами космонавтов. На стыке VR-технологий и науки родился новый документальный жанр. Теперь у миллионов людей есть возможность приблизиться к космосу как никогда прежде. Приглашаем всех в открытый космос», - сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

Ютуб ВИДЕО: первое панорамное ВИДЕО из открытого космоса