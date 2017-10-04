4 октября в Москве состоялась встреча Николаса Мадуро и Владимира Путина.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свою встречу в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным как необыкновенную, сообщают РИА Новости.

«Необыкновенная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, укрепляющая сотрудничество», — написал политик в Twitter.

Напомним, 4 октября в Москве состоялась встреча Николаса Мадуро и Владимира Путина. В ходе выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2017» лидер Венесуэлы поблагодарил жизнь за то, что в мире есть Владимир Путин.

В свою очередь российский лидер на встрече Мадуро отметил успешное налаживание коллегой отношений ужшкммт с политическими силами, тот в ответ поблагодарил российского лидера за политическую и дипломатическую поддержку. Также Путин напомнил, что прошлая встреча состоялась год назад, но лидеры стран регулярно общались по телефону.

"Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят", - сказал Путин.

Были затронуты вопросы двусторонних отношений. "Работа с нашей стороны продолжается, в том числе в сфере экономики. Есть небольшое сокращение объемов товарооборота, и мы считаем, что это вещи объективного характера, есть и позитивные моменты, в том числе и продолжение работы по нашим крупным проектам", - отметил президент РФ.

Он также поблагодарил Н.Мадуро за участие в Российской энергетической неделе. "Мы очень рады вас видеть и хотим поблагодарить за то, что принимаете участие в международном мероприятии... Весьма интересно и для представителей мировой экономики в широком смысле этого слова", - добавил Путин.

"Благодарю за всю поддержку, и политическую и дипломатическую, в тяжелые моменты, которые мы преодолеваем", - сказал Мадуро.

"Этот визит происходит в удачное время, это время восстановления, для нас начинается новый этап. Очень благодарю за соглашение по зерну, оно помогло удерживать потребление в Венесуэле на стабильном уровне", - добавил президент Венесуэлы.