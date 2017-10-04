Ученые: после вспышек на Солнце придут сильные морозы

По словам специалистов, похолодание на Земле затянется на 35 лет.

По словам научного руководителя Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимира Мельникова, произошедшие в начале осени вспышки на Солнце могут стать причиной рекордно низкой температуры грядущей зимой. Он отметил, что человечество ранее сталкивалось с подобным явлением в середине XX века, а после недавних аномальных вспышек на Солнце активность светила заметно ослабла.

"Мы несколько лет назад ждали ужшкммт начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. И Солнце внесло свой вклад, конечно", - цитирует слова Мельникова телеканал "360".

К таким выводам ученый пришел на основании наблюдений за вечной мерзлотой. Он отметил, что этот процесс схож с атмосферными изменениями. При этом изменчивость в регионах может быть значительной, а с полной уверенностью о похолодании на ближайшие 35 лет можно говорить благодаря наблюдениям за изменениями вечной мерзлоты. Как уточняет академик, в настоящее время планета переживает переходный период, после которого начнется холодный цикл протяженностью в 35 лет.

Однако доктор биологических наук, специалист УрО РАН Рашит Хантемиров не согласен с такой точкой зрения. Ученый не прогнозирует глобального похолодания в обозримом будущем. По его словам, даже если зима 2017-2018 будет морозной, температурных рекордов она не побьет, уточняет "Российская Газета".