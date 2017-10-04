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День учителя 2017: поздравления в стихах и прозе

Опубликовано 04.10.17 16:40 День учителя 2017: поздравления в стихах и прозе

Поздравления с Днем учителя в стихах: красивые поздравления читайте в материале TopNews.

День учителя 2017 в России отмечается 5 октября

В России 5 октября 2017 года отмечают День учителя. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. До 1994 года День учителя отмечали в первое воскресенье октября, после чего за праздником была закреплена дата 5 октября, согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961.

Поздравления с Днем учителя в стихах

***

Мы в этот день все вместе
Хотим вам пожелать
Идти по жизни с песней,
Дела все успевать,
 
Чтоб жизнь была прекрасна,
Чтоб вам везло всегда,
И с ужшкммт самым буйным классом
Справляться без труда!
 
Вы – наставник самый лучший,
Хоть порой и чуть строги,
И работник – неотлучный,
И вынослив по-мужски.
 
***
 
Учитель! С вашим праздником поздравить
Хотим от сердца чистого сегодня мы!
Вы в Царство Знания пути смогли направить —
Известно всем, как знания важны!
Еще важнее то, что всей душою
Пеклись вы о своих учениках!
Учитель дорогой! От вас не скроем:
Мы иногда витали в облаках!
Но время шло, окрепли наши крылья,
И труд ваш благородный не пропал!
Пусть все, о чем мечталось, станет былью;
Чтоб каждый день для нас успешным стал!
 
***
 
Учительницей быть нелегко»
Учительницей быть, пожалуй,
Порой бывает нелегко,
Но вы не зря работать стали —
Пойдете, видно, далеко.
 
***
 
Какой прекрасный праздник - День учителя!
Сердечные примите поздравления.
К Вам в школе все - и дети, и родители -
Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам! Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто замечательно
И замыслы в реальность воплощаются!
 
***
 
Преподаватель Вы прекрасный!
И каждый вас поздравить рад:
К вам на уроки, как на праздник,
Всегда ученики спешат!
За вашу доброту и знания
Спасибо вам от всей души!
Здоровья! Счастья! Процветанья!
Успехов и удач больших!
 
Поздравления с днем учителя в стихах для мужчин
 
***
 
Учитель – вот это мужская профессия!
Не верите? Думаете, это весело?
Да это трудней, чем пахать, воевать
И строить! Чем мост или рельсы взорвать!
Чем справиться в Африке с бешеным львом!
Чем справиться в Арктике с треснувшим льдом!
Желаем, учитель, вам море терпения!
А мы испытаем его, без сомнения.
 
***
 
Сколько важного, сколько значительного
Рассказали, поведали нам.
Скажем смело — нет лучше учителя,
Благодарны всегда будем Вам.
Сколько книг уже было прочитано,
Сколько было задач решено.
Мы уверены — лучше учителя
Никогда не найти все равно!
 
***
 
Быть учителем – ответственность большая.
И мужчина здесь всегда найдёт себе
Настоящее мужское дело.
И опорой станет в детской он судьбе.
И покажет всем на своём примере
Как задачи жизни по-мужски решать.
От лица мальчишек и девчонок
Мы хотим ему удачи пожелать!
 
Поздравления с днем учителя мужчине в прозе
 
Желаю, чтобы ваши ученики бежали на ваши уроки, как на праздник. И, чтобы слушали вас с таким же интересом, как концерты любимой группы. А зарплата, чтобы была такой же, как гонорары артистов этих групп!

Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы — именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!

С днем учителя сердечно поздравляем! Спасибо за ваш благородный труд, за самоотдачу и душевную чистоту! Желаем солнечного настроения, пусть школьные будни будут наполнены добром и позитивом!
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