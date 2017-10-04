День учителя 2017: поздравления в стихах и прозе Поздравления с Днем учителя в стихах: красивые поздравления читайте в материале TopNews. День учителя 2017 в России отмечается 5 октября В России 5 октября 2017 года отмечают День учителя. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. До 1994 года День учителя отмечали в первое воскресенье октября, после чего за праздником была закреплена дата 5 октября, согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961. Поздравления с Днем учителя в стихах *** Мы в этот день все вместе Хотим вам пожелать Идти по жизни с песней, Дела все успевать, Чтоб жизнь была прекрасна, Чтоб вам везло всегда, И с ужшкммт самым буйным классом Справляться без труда! Вы – наставник самый лучший, Хоть порой и чуть строги, И работник – неотлучный, И вынослив по-мужски. *** Учитель! С вашим праздником поздравить Хотим от сердца чистого сегодня мы! Вы в Царство Знания пути смогли направить — Известно всем, как знания важны! Еще важнее то, что всей душою Пеклись вы о своих учениках! Учитель дорогой! От вас не скроем: Мы иногда витали в облаках! Но время шло, окрепли наши крылья, И труд ваш благородный не пропал! Пусть все, о чем мечталось, станет былью; Чтоб каждый день для нас успешным стал! *** Учительницей быть нелегко» Учительницей быть, пожалуй, Порой бывает нелегко, Но вы не зря работать стали — Пойдете, видно, далеко. *** Какой прекрасный праздник - День учителя! Сердечные примите поздравления. К Вам в школе все - и дети, и родители - Относятся с огромным уважением. Здоровья Вам! Учеников старательных! Пускай легко желания сбываются, Все будет в жизни просто замечательно И замыслы в реальность воплощаются! *** Преподаватель Вы прекрасный! И каждый вас поздравить рад: К вам на уроки, как на праздник, Всегда ученики спешат! За вашу доброту и знания Спасибо вам от всей души! Здоровья! Счастья! Процветанья! Успехов и удач больших! Поздравления с днем учителя в стихах для мужчин *** Учитель – вот это мужская профессия! Не верите? Думаете, это весело? Да это трудней, чем пахать, воевать И строить! Чем мост или рельсы взорвать! Чем справиться в Африке с бешеным львом! Чем справиться в Арктике с треснувшим льдом! Желаем, учитель, вам море терпения! А мы испытаем его, без сомнения. *** Сколько важного, сколько значительного Рассказали, поведали нам. Скажем смело — нет лучше учителя, Благодарны всегда будем Вам. Сколько книг уже было прочитано, Сколько было задач решено. Мы уверены — лучше учителя Никогда не найти все равно! *** Быть учителем – ответственность большая. И мужчина здесь всегда найдёт себе Настоящее мужское дело. И опорой станет в детской он судьбе. И покажет всем на своём примере Как задачи жизни по-мужски решать. От лица мальчишек и девчонок Мы хотим ему удачи пожелать! Поздравления с днем учителя мужчине в прозе Желаю, чтобы ваши ученики бежали на ваши уроки, как на праздник. И, чтобы слушали вас с таким же интересом, как концерты любимой группы. А зарплата, чтобы была такой же, как гонорары артистов этих групп!

Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы — именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!

С днем учителя сердечно поздравляем! Спасибо за ваш благородный труд, за самоотдачу и душевную чистоту! Желаем солнечного настроения, пусть школьные будни будут наполнены добром и позитивом! Твитнуть Другие материалы по этой теме 5 октября отмечается День учителя Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре 2017 года Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...