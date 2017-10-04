ФСБ бьет тревогу: ИГИЛ создает новую всемирную террористическую сеть

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что после поражения в Сирии и Ираке боевики планируют создать новую террористическую сеть.

Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после поражения в Сирии и Ираке намерена создать новую террористическую сеть в мире. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Краснодаре XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов из 74 стран. Его слова приводит ТАСС.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к ней международные террористические организации ужшкммт в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", - отметил глава ФСБ России.

По его словам, об этом свидетельствуют характер и обширная география их последних терактов - нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и в других странах исчисляется сотнями.

Бортников отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ, и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. По его словам, используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки против России, пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что боевиков интересуют не только военные конфликты – международные террористы расширяют связи в хакерском сообществе и, возможно, перенацелят кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Это чревато кибератаками с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы, заявил директор ФСБ России.

Он также предложил создать международный правовой режим запрета на разработку вредоносного программного обеспечения.