Побудило его к этому то, что приставы арестовали и изъяли у должника автомобиль Porsche Cayenne.

Ижевчанин принес в управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии почти 27 миллионов рублей наличными в счет долга. Ранее 25 миллионов он взял под расписку у своего знакомого и не вернул, сообщается на сайте ведомства.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав наложил арест и изъял принадлежащий должнику Porsche Cayenne и предупредил его об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от ужшкммт погашения кредиторской задолженности).

Взвесив все «за» и «против», мужчина пришёл к единственно правильному решению – оплатить долг. Онпринёс всю сумму в отдел судебных приставов, кроме того, в доход государства пришлось оплатить и исполнительский сбор в сумме 1 млн. 800 тыс. рублей.

Исполнительное производство окончено в связи с его фактическим исполнением, транспортное средство возвращено гражданину.