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Воюющий на Донбассе актер Пашинин рассказал о секретной операции

Опубликовано 04.10.17 16:10 Воюющий на Донбассе актер Пашинин рассказал о секретной операции

Также звезда российских сериалов рассказал, в чем на войне у него был блат.

Известный по российским сериалам украинский актер Анатолий Пашинин, воюющий сейчас на стороне украинской армии в Донбассе, заявил, что участвует в разработке секретной операции.

"Мои обязанности в батальоне? Действительно, я всё не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", - приводит слова актера украинское издание "Обозреватель".

По словам Пашинина, это его первая операция.

Также в своем интервью актер рассказал, почему ужшкммт пошел воевать в составе восьмого батальона Украинской добровольческой армии, а не непосредственно в ВСУ.

"Я нежный цветочек, мне нужны определённые условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы. Я уже как Диоген - днём с огнём ищу человека, а здесь, в кого ни плюнь, попадёшь в человека. К тому же сама атмосфера позволяет тебе собраться", - сказал он.

Звезда "Грозовых ворот" отметил, что из-за своей популярности  получил только один блат – попал на передовую.

"В нашем боевом батальоне меня по блату, за красивые глазки, так сказать, кинули на ноль, а так, конечно, надо себя проявить, чтоб тебя туда взяли. Потому что оттуда люди выезжать не хотят", -рассказал актер.

Как писал TopNews, ранее в СМИ появилась информация о гибели Анатолия Пашинина на Донбассе, однако позднее он сам опроверг эти слухи.
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