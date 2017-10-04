Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о военном возвращении Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты о «реинтеграции» Донбасса. Это следует из публикаций на официальном портале парламента страны, передает ИА REGNUM.

4 октября зарегистрирован проект закона 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Инициатором документа значится президент страны Петр Порошенко.

Еще одному законопроекту, «Об особенностях государственной политики по обеспечению ужшкммт государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями», присвоен номер 7163−1. Инициатор законопроекта — глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Законодательная инициатива, как сообщает RT, определена украинским лидером как неотложный документ, однако его текст пока не опубликован.

Известно лишь, что в законопроекте Россия впервые будет названа «страной-агрессором» на уровне законодательства Украины. Если инициатива будет принята, страна получит право обороняться и не нести ответственности за ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках.