Цыгане в калужском Обнинске организовали продажу биткоинов "с рук"

Цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов.

В городе Обнинске Калужской области мошенники продают сувениры под видом криптовалюты. Об этом сообщается в паблике «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил две штуки на 1000 рублей, пришел домой – оказалось, подделка и продать их невозможно», - написала возмущенная жительница наукограда.

По ее словам, «продавец уверял, что они постоянно дорожают, и в ноябре можно заработать несколько тысяч на ужшкммт их курсе», пишет местная газета "Знамя".

Полиция пока никак не прокомментировала ситуацию. Однако пользователи соцсети бурно отреагировали на доверчивость своего земляка.

Как сообщает Ura.ru, фальшивоманетчики заверяют граждан, что они смогут продать купленные биткойны за несколько тысяч рублей уже в ноябре. Ранее же глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не будет заниматься легализацией и регулированием криптовалюты, поскольку она относится к высокорискованным активам.