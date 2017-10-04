Минобороны показало видео удара по лидерам "Джебхат ан-нусры" в Сирии

Эксперты уже заявили, что ликвидация верхушки "Ан-Нусры" нанесла ей серьезный удар.

Министерство обороны России опубликовало видео удара российской авиации в Сирии по командирам запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».

Ранее 4 октября в Минобороны заявили об уничтожении в Сирии 12 командиров боевиков «Джабхат ан-Нусра», в том числе начальника службы безопасности главы группировки Ахмад аль-Гизаи. Утверждалось, что главарь организации Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии.

Ликвидация верхушки запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" авиаударом ВКС РФ приведет к ее параличу ужшкммт в среднесрочной перспективе, но окончательно сбрасывать группировку со счетов пока рано, считает специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

"Представленная МО информация в виде документального видео достаточно красноречива. Если подтвердится информация, что в рамках удара была уничтожена крупная группа главарей "Джебхат ан-Нусры"*, это, конечно, серьезный удар, который может привести к тому, что эта организация на определенном этапе окажется парализована внутренними конфликтами, борьбой за власть, пока она будет восстанавливать свою структуру… В среднесрочной перспективе такой удар может прямо сказаться на эффективности действий "Нусры" на театрах боевых действий", — заявил эксперт РИА Новости.

Лукьянов отметил также, что командный состав группировки включает в себя как представителей Сирии, так и иностранцев, в первую очередь арабских стран. В этой связи ее лидер Абу Мухаммед аль-Джуляни, сириец по происхождению, играет в группировке важную роль связи международного терроризма и местных, сирийских сторонников исламизма.