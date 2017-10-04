Курс доллара на сегодня, 4 октября 2017: доллар падает, ожидая статистику и выборов нового главы ФРС США

Курс валют на сегодня, 4 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ курс доллара на 4 октября 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня - 67,98 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 4 октября 2017 равен 66,55 руб. и 70,05 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

На торгах 4 октября 2017 года курс доллара снижается к мировым валютам на ужшкммт фоне ожиданий выхода внутренней статистики и решения президента США Дональда Трампа по кандидатуре нового главы ФРС.

Как пишет "Прайм", рынки затаились в ожидании подробностей о назначении нового главы ФРС США: Трамп примет соответствующее решение в течение трех недель. До этого в американских СМИ публиковалась информация о том, что Трамп уже встречался с четырьмя претендентами на этот пост. При этом сам Трамп не исключал, что номинирует на этот пост нынешнюю главу ФРС Джанет Йеллен.

После предыдущего повышения на фоне намеков ФРС относительно еще одного поднятия ключевой ставки, динамика доллар изменялась. На сегодняшний день инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 81,7% по сравнению с примерно 30% в прошлом месяце.

Кроме того, рынок находится в ожидании выхода статистики по США. Также сегодня Институт управления поставками опубликует сведения о деловой активности в сфере услуг США в сентябре, что также способно оказать немалое влияние на курс доллара.