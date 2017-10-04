День учителя в 2017 году: какого числа отмечается в России, поздравления

День учителя 2017: какого числа, история праздника, поздравления с Днем учителя, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Какого числа День учителя в 2017 году в России?

5 октября 2017 года в России традиционно отмечают День учителя. Дата празднования совпадает с Всемирным днем учителя.

День учителя отмечают сотрудники всех образовательных учреждений. Учителя обладают важной просветительской функцией общества. Именно они служат проводниками знаний и умений, проводят воспитательный процесс. Учителя непосредственно участвуют в становлении и преобразовании личности человека.

Для того, чтобы стать учителем, необходимо ужшкммт закончить специализированный вуз. Учитель - это творческая профессия, требующая не только доскональных знаний своего предмета, но и навыков психологии, а также огромной любви к детям и своему делу.

День учителя 5 октября 2017: история праздника

День учителя был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. До 1994 года его отмечали в первое воскресенье октября, после чего за праздником была закреплена дата 5 октября, согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961.

День учителя 2017: традиции

В День учителя школьники и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, вручают им цветы и дарят подарки. Во многих школах проходят праздничные линейки, выступления творческих коллективов, проводятся выставки работ учеников. В некоторых школах устраивается День самоуправления, когда ученики ведут уроки.

Нередко в честь Дня учителя преподаватели устраивают застолья. В некоторых образовательных учреждениях учебный процесс сокращается или даже полностью посвящается торжественным мероприятиям.

Поздравления с Днем учителя 2017 в стихах