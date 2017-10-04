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День учителя в 2017 году: какого числа отмечается в России, поздравления

Опубликовано 04.10.17 13:58 День учителя в 2017 году: какого числа отмечается в России, поздравления

День учителя 2017: какого числа, история праздника, поздравления с Днем учителя, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Какого числа День учителя в 2017 году в России?

5 октября 2017 года в России традиционно отмечают День учителя. Дата празднования совпадает с Всемирным днем учителя.

День учителя отмечают сотрудники всех образовательных учреждений. Учителя обладают важной просветительской функцией общества. Именно они служат проводниками знаний и умений, проводят воспитательный процесс. Учителя непосредственно участвуют в становлении и преобразовании личности человека.

Для того, чтобы стать учителем, необходимо ужшкммт закончить специализированный вуз. Учитель - это творческая профессия, требующая не только доскональных знаний своего предмета, но и навыков психологии, а также огромной любви к детям и своему делу.

День учителя 5 октября 2017: история праздника

День учителя был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. До 1994 года его отмечали в первое воскресенье октября, после чего за праздником была закреплена дата 5 октября, согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961.

День учителя 2017: традиции

В День учителя школьники и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, вручают им цветы и дарят подарки. Во многих школах проходят праздничные линейки, выступления творческих коллективов, проводятся выставки работ учеников. В некоторых школах устраивается День самоуправления, когда ученики ведут уроки.

Нередко в честь Дня учителя преподаватели устраивают застолья. В некоторых образовательных учреждениях учебный процесс сокращается или даже полностью посвящается торжественным мероприятиям.

Поздравления с Днем учителя 2017 в стихах

 
***
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
 
Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
 
***
Сегодня педагогов поздравляем
С известным в мире Днем учителей.
Мы вам успехов и добра желаем,
Талантливых, способных вам детей!
 
Пусть светятся улыбкой ваши лица
И праздник озарится пусть добром.
И залетит к вам в гости счастья птица,
Счастливым пусть взмахнет своим крылом!
 
Мы от души желаем вам свершений
И достижений высших из вершин.
Пусть меньше будет в жизни огорчений,
Для радостей побольше вам причин!
 
***
Всемирный день учителя
Сегодня отмечают —
День мудрости хранителя.
С ним Вас я поздравляю!
 
Спасибо Вам за знания,
Что Вы так щедро дарите,
За веру, понимание,
За то, что не ругаете!
 
Пусть мир Вам улыбается,
Здоровы будьте Вы.
Пусть чаще исполняются
Заветные мечты!
 
***
С Всемирный днем учителя,
Вас мы поздравляем,
Признания, уважения,
Вам от души желаем.
 
Пусть дети подрастая,
Помнят Вас всегда.
Здоровье не подводит,
Пусть долгие года.
 
***
Сегодня наших дорогих учителей
Хотим с праздником этим поздравить!
Зарплат высоких, денег покрупней,
Поменьше нервов на уроках тратить!
 
Желаем вам здоровья, долгих лет,
Большого счастья и без повода цветов,
Карьерных взлетов, достижений и побед,
И благодарных, умных вам учеников!
 
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