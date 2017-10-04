СМИ: нового главу Дагестана назначили вопреки давним традициям

На Кавказ отправили генерала. СМИ уже окрестили его "интеллигентом в погонах", а экс-глава Дагестана Абдулатипов пожелал Васильеву понять республику.

Путин назначил врио главы республики Дагестан нынешнего руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, генерал-полковника милиции Владимира Васильева. Он был заместителем Владимира Путина в Совете безопасности и начинал политическую карьеру при Борисе Грызлове. По словам источников «Газеты.Ru», прозвавшей его "интеллигент в погонах", при назначении Васильева учитывали специфику региона.

Один из источников издания утверждает, что кандидатура Васильева находилась в представленном Владимиру Путину списке претендентов на этот пост, однако изначально депутат не был ужшкммт однозначным фаворитом, а значит, определенные усилия для его продвижения имели место. Ранее Васильев руководил думским комитетом по безопасности.

Еще один осведомленный источник, близкий к администрации президента, акцентировал внимание на том, что сейчас в Кремле принята новая система назначений. По его мнению, всех новых губернаторов надо трактовать, исходя из нее. Впрочем, он признает, что Дагестан — регион особый и поэтому выбор врио проходил с учетом ряда дополнительных предпосылок: «Нужно, чтобы человек на Кавказе был уважаемым».

По его словам, главная причина недовольства предыдущим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым среди населения заключалась в том, что он расставил на все ключевые позиции своих людей. «Был запрос на человека извне», — добавил источник.

Политолог Андрей Епифанцев также заявил НСН, что в регионе сами просили прислать человека «со стороны».

«Все ожидали на этом посту "человека-варяга", который сможет подняться над клановой системой, который вышел не из неё и ничем ей не обязан. Когда я говорю "все", я имею в виду людей в Дагестане, которые говорят, что они сами не смогут, потому что человек изнутри придёт с большим хвостом связей, обязательств и будет просто воспроизводить эту систему. Поэтому хорошо было прислать человека из центра. Но этим человеком всё-таки виделся практик, знакомый с реалиями республики», - отметил он.

Сам бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает удачной кандидатуру назначенного Васильева. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Экс-глава Дагестана считает, что Васильев справится со своими обязанностями и пожелал ему "понять Дагестан".

"Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса, и будет продолжать эту работу, ему будет комфортно и легко. Разговоры будут о том, что "почему не местный?", "почему из трехмиллионного Дагестана не нашли человека?" - такие вопросы будут тысячи раз задавать. Но я думаю, что Владимир Абдуалиевич к следующему сентябрю ответит своей работой, своим поведением на все эти вопросы", - добавил Абдулатипов.