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10 Тренер избил хоккеиста клюшкой во время матча, на котором присутствовал Путин

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Тренер избил хоккеиста клюшкой во время матча, на котором присутствовал Путин

Опубликовано 04.10.17 13:07 Тренер избил хоккеиста клюшкой во время матча, на котором присутствовал Путин

Игра состоялась в Сочи еще в прошлом месяце.

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлено, как тренер хоккейного клуба "Луч" из города Сергиева Посада Московской области во время матча избил клюшкой юного спортсмена, из-за чего тот упал на пол.

Как пишет "Подмосковье сегодня", все случилось во время поединка между "Лучом" и командой "Виктория" из Новомосковска Тульской области. В том поединке юные воспитанники из Подмосковья уступили с разгромным счетом 0:9.

"Меня удалили до конца ужшкммт игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше", - сообщил изданию пострадавший хоккеист по имени Никита И.

Представители клуба "Луч" заявили, что ударивший игрока тренер Александр Троицкий больше не работает в клубе. Сам наставник также прокомментировал ситуацию.

"Извините, я не хочу это обсуждать. И свою вину я, безусловно, признаю", - отметил он.

Журналисты отмечают, что ознаменовавшийся скандалом матч прошел 13 сентября в Сочи. На поединке юношеских команд присутствовал президент Владимир Путин.
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