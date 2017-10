Популярное издание Vanity Fair составило ТОП-5 самых влиятельных людей мира.

Американский журнал Vanity Fair составил рейтниг самых влиятельных людей планеты The New Establishment, в который включают «важных птиц» из Кремниевой долины, титанов с Уолл-Стрит, а также магнатов Голливуда, пишет уже российский журнал Inc.

Первое место в рейтинге у основателя ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который 27 июля на несколько часов стал самым богатым человеком в мире. Безос второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге Vanity Fair.

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг также закрепил за собой результат 2016 года. Журнал ужшкммт называет 2 млрд пользователей Facebook главным достижением обладателя второго места.

Наконец, глава корпорации Apple Тим Кук управляет компанией, чья капитализация в этом году впервые превысила $800 млрд (однако Apple потеряла $50 млрд после презентации нового iPhone). Кук находится на третьей строчке рейтинга.

Четвертое место занимает сооснователь Google Ларри Пейдж, пятое - глава Tesla и SpaceX Илон Маск.