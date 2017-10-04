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YouTube позабавило ВИДЕО, как американец попытался "сломать" автомат Калашникова на стрельбище

Опубликовано 04.10.17 12:37 YouTube позабавило ВИДЕО, как американец попытался "сломать" автомат Калашникова на стрельбище

На видео, размещенном на Ютуб, мужчина по имени Эрик стрелял из автомата в течение семи минут, сменив 23 магазина.

В США местный ветеран войны в Ираке по имени Эрик решил наглядно продемонстрировать безотказность работы легендарного автомата Михаила Калашникова - АК-47. С этой целью мужчина вооружился несколькими десятками обойм и принялся стрелять без перерыва до тех пор, пока оружие не задымилось. Но даже несмотря на сильный перегрев, автомат продолжал стрелять.

Для того, чтобы провести испытания, блогер надел защитную ужшкммт маску и перчатки: автомат так сильно раскалился, что мог просто обжечь мужчину. Тем не менее, даже в условиях сильного перегрева, АК-47 продолжал исправно стрелять по цели.

Только после того, как автомат загорелся, и его стало невозможно держать в руках, американец остановил испытания. Оказалось, что блогер расстрелял 23 обоймы, сделав 895 выстрелов из автомата без перерыва, стреляя в течение семи минут.

Видео испытания "Калашникова" собрало более 3 миллионов просмотров за две недели и множество комментариев.

"По моему можно армию небольшой страны положить пока он сломается)﻿", - написал один из пользователей.

"Очень хорошая реклама для калаша!" - добавил другой юзер.

"Калаш он и в Африке Калаш", - написал еще один комментатор.
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