Астероид 12 октября 2017, куда упадет: конспирологи пророчат новый апокалипсис

Астероид летит к земле: столкновение 12 октября 2017 с Землей привет к глобальной катастрофе, предупреждают исследователи.

Конец света 12 октября 2017, правда или ложь: астероид, который летит к Земле поднял в очередной раз тему грядущего Апокалисиса

Конспирологии внновь заговорили о новом "конце света", который, по их словам, ожидает нас 12 октября 2017 года. По словам исследователей, апокалипсис принесет астероид 2012 ТС4, открытый еще в 2012 году.

По словам специалистов, диаметр небесного тела, по разным оценкам, составляет от 12 до 40 метров. По расчетам, именно 12 октября 2017 года он сблизится с Землей на опасное расстояние, меньшее, чем "просвет" между Землей и Луной. Конспирологи утверждают, что в случае ужшкммт падения небесного тела, нас ждет "конец света".

Известно, что астероид 2012 ТС4 уже пролетал мимо нашей планеты на расстоянии примерно в 94800 км в 2012 году. Проведенные расчеты показали, что в этом году небесное тело будет находиться еще ближе к нам.

Однако официальная наука заверяет, что 2012 ТС4 не угрожает нам, но вместе с тем ученые соглашаются, что при падении небесное тело способно спровоцировать глобальные катастрофы на Земле: астероид может спровоцировать землетрясения, извержение вулкана, цунами и другие стихийные бедствия, в которых человечество, скорее всего, не сможет выжить.