Пианист Михаил Клейн умер на сцене прямо во время концерта в Иркутске

В Иркутской области скоропостижно скончался известный пианист, заслуженный артист России Михаил Клейн.

Заслуженный артист России, пианист Михаил Клейн умер в Иркутске во время творческого вечера, посвященного 220-летию святителя Иннокентия, сообщил РИА Новости глава городского департамента культуры Виталий Барышников.

"Я сидел в первом ряду и, увидев, что Михаилу Леонидовичу стало плохо, подбежал к нему. Среди зрителей были два главных врача иркутских клиник, они по очереди стали делать массаж сердца. Через полчаса они оба были мокрые от напряжения и усталости. Но скорая помощь, которую ужшкммт я вызвал в 19.48, приехала лишь спустя 40 минут – в 20.28. Они просто констатировали смерть", — рассказал Барышников.

По его словам, музыкант во время искусственного массажа сердца периодически начинал дышать, приходил в себя. Своевременная реанимация, по мнению Барышникова, могла бы спасти Клейну жизнь.

"Ровно 45 лет, с 1972 года Михаил Леонидович работал в Иркутской филармонии. За эти годы он исполнил множество концертных программ, как в концертах солистов, так и с Губернаторским симфоническим оркестром. Иркутская публика всегда встречала своего любимца громкими овациями, он стал символом профессионального долга и чести. Михаил Клейн явился достойным продолжателем традиций выдающегося иркутского педагога и пианистки Любови Николаевны Семенцовой. Он высоко поднял в Иркутске планку профессионального мастерства, воспитанного в нём профессорами Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского", - говорится на странице Иркутской областной филармонии в Facebook.

Прощание с музыкантом состоится в субботу 7 октября с 13.00 до 15.00 в фойе Концертного зала Иркутской областной филармонии.