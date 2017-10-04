"Нюхач": 3 сезон сериала можно смотреть онлайн на "Первом канале" (ВИДЕО)

"Нюхач", 3 сезон, новые серии 2017: где смотреть, сюжет и подробности о новом сезоне популярного сериала - читайте в материале Topnews.

"Нюхач": 3 сезон сериала стартовал в эфире "Первого канала"

В эфире "Первого канала" стартовал третий сезон популярного детективного сериала "Нюхач". Главным героем сериала является профессиональный детектив, которого прозвали Нюхач. Его роль исполняет Кирилл Кяро. Свое прозвище персонаж получил за сверхчувствительное обоняние, благодаря которому он может рассказать о человеке практически все.

Съемки 3 сезона сериала "Нюхач" начались летом прошлого года. По словам авторов проекта, в новом сезоне ужшкммт зрители увидят не только профессиональные расследования Нюхача, но и личные секреты персонажа.

"Нюхач", 3 сезон: сюжет сериала

В новом сезоне герой сериала столкнется не только с запутанными историями, которые ему удастся раскрыть с помощью своего нюха, но и с отрицательной стороной дара: из-за чувствительного обоняния герой испытывает трудности в личной жизни, нередко ему трудно общаться с людьми. У Нюхача есть лучший друг и напарник Виктор Лебедев (Иван Оганесян), который помогает не только в профессиональной деятельности, но и в общении с людьми.

В третьем сезоне напарники берутся за новое загадочное дело: экс-прокурор Ефрофеев убит во время охоты. Над разгадкой этого преступления бьются и близкие друзья Ерофеева.

В самый разгар расследования Нюхач вынужден уехать в Таллин, где внезапно скончался его отец. Там герой должен был дождаться конверт с прощальным посланием, но по прибытии на место, он не находит письма. Теперь ему приходится браться за новое расследование в собственных интересах.

"Я не хочу раскрывать интригу, каким будет Нюхач в новых сериях, единственное, могу сказать, что он будет больше задумываться о своем прошлом, о своих близких, родителях. В сценарии меня в первую очередь зацепил возврат моего героя к своим истокам, ведь он не просто уникальный человек, у него есть определенный бэкграунд – все мы выросли в некоем социуме, все мы дети своих родителей – вот эти вопросы и будут подниматься в третьем сезоне", - рассказал о 3 сезоне сериала Нюхач Кирилл Кяро.

"Нюхач", 3 сезон: съемки

В 3 сезоне сериала "Нюхач" снимаются не только российские актеры, но и граждане Великобритании, Литвы и Японии. Для съемок некоторых сцен актерам пришлось брать уроки у мастеров восточных единоборств.

По признанию самого Кирилла Кяро, во время съемок 3 сезона "Нюхача" он был так загружен, что даже не успел ознакомиться со сценарием проекта.

В Таллине съемочной группе приходилось несколько раз перекрывать движение на некоторых улицах города, чтобы отснять необходимые сцены.

Создатели отмечают, что 3 сезон сериала "Нюхач" больше сосредоточен на личных историях основных героев, поэтому он получился более легким и не таким мрачным, как два предыдущих.

"Интерес к нашему сериалу, проявленный столь крупной и всемирно известной компанией как NHK – большая честь для нас. Это знаковое событие не только для FILM.UA, но и для всей телевизионной индустрии Украины. Мы искренне верим в успех "Нюхача» в Японии!"", - рассказал генеральный продюсер FILM.UA Group Виктор Мирский.

"Нюхач", 3 сезон: съемочная группа

Режиссер: Артем Литвиненко.

Авторы сценария: Артем Литвиненко, Андрей Бабик.

Продюсеры: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк.

Актеры: Кирилл Кяро, Иван Оганесян, Мария Аниканова, Нина Гогаева, Петр Крылов, Андрей Дебрин, Александр Тютин, Борис Каморзин, Николай Чиндяйкин, Оксана Коляденко и другие.

"Нюхач", 3 сезон: смотреть онлайн ВИДЕО трейлер