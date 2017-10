Daily Mail опубликовал фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

Журналисты британского издания The Daily Mail опубликовали снимки, сделанные в гостиничном номере американского пенсионера Стивена Пэддока, расстрелявшего людей во время фестиваля в Лас-Вегасе.

На одном из кадров, сделанных в номере отеля Mandalay Ba, можно увидеть лежащее на полу тело мужчины в перчатках. Рядом разбросано оружие, гильзы от патронов и топор, с помощью которого преступник, предположительно, выбил окно, чтобы стрелять оттуда по толпе. На другом фото видно огнестрельное ужшкммт оружие, лежащее в ванне посреди комнаты. Рядом сложены запасные магазины.

