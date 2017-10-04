Daily Mail опубликовал фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

Кадры были сделаны в номере отеля Mandalay Bay сразу после массового расстрела посетителей музыкального фестиваля и самоубийства Стивена Пэддока.

Журналисты британского издания The Daily Mail опубликовали снимки, сделанные в гостиничном номере американского пенсионера Стивена Пэддока, расстрелявшего людей во время фестиваля в Лас-Вегасе.

На одном из кадров, сделанных в номере отеля Mandalay Ba, можно увидеть лежащее на полу тело мужчины в перчатках. Рядом разбросано оружие, гильзы от патронов и топор, с помощью которого преступник, предположительно, выбил окно, чтобы стрелять оттуда по толпе. На другом фото видно огнестрельное ужшкммт оружие, лежащее в ванне посреди комнаты. Рядом сложены запасные магазины.

Leaked photos show Vegas shooter's body splayed on the floor of his hotel room after he committed suicide https://t.co/plh7hacm2n pic.twitter.com/oATqZR3TNB — Daily Mail US (@DailyMail) 4 октября 2017 г.

Заместитель шерифа Кевин Макмахилл заявил о том, что сейчас выясняется, кто виновен в утечке фотографий с места преступления.

Ранее сообщалось, что Пэддок в течение девяти минут расстреливал людей. В своем номере он оборудовал сразу две огневые позиции, установив в номере и вокруг него видеокамеры.

Во время обыска дома и в номере гостиницы Пэддока было обнаружено 42 единицы оружия, включая несколько автоматов.

Как писал TopNews, после расстрела толпы, преступник покончил с собой до прибытия полиции. Его жертвами стали 58 человек, еще более 500 получили ранение.

Через несколько часов после случившегося боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за атаку, однако у полиции нет доказательств причастности стрелка к исламистам. Врочем, мотивы Пэддока, совершившего самый кровопролитный расстрел в истории, пока остаются неизвестными.