 
TOP 10

1 В Сеть попало фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

2 На подлодке датского изобретателя нашли видео пыток журналистки с обезглавливанием

3 СМИ: Россия запустила печатный станок, чтобы выплатить пенсии

4 Подмосковное "Боевое братство" опознало попавшего в плен в Сирии россиянина

5 Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

6 ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

7 Мария Аронова ответила на слухи о своем "онкологическом заболевании"

8 "Это смешно": список недвижимости Улюкаева на 400 млн рублей рассмешил на суде адвокатов и экс-министра

9 В песне Робби Уильямса 15-летней давности нашли предсказание о стрельбе в Лас-Вегасе

10 Эксперты: рубль пойдет на поводу у психологии

Новости наших партнеров

Daily Mail опубликовал фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

Опубликовано 04.10.17 10:31 Daily Mail опубликовал фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

Кадры были сделаны в номере отеля Mandalay Bay сразу после массового расстрела посетителей музыкального фестиваля и самоубийства Стивена Пэддока.

Журналисты британского издания The Daily Mail опубликовали снимки, сделанные в гостиничном номере американского пенсионера Стивена Пэддока, расстрелявшего людей во время фестиваля в Лас-Вегасе.

На одном из кадров, сделанных в номере отеля Mandalay Ba, можно увидеть лежащее на полу тело мужчины в перчатках. Рядом разбросано оружие, гильзы от патронов и топор, с помощью которого преступник, предположительно, выбил окно, чтобы стрелять оттуда по толпе. На другом фото видно огнестрельное ужшкммт оружие, лежащее в ванне посреди комнаты. Рядом сложены запасные магазины.

Заместитель шерифа Кевин Макмахилл заявил о том, что сейчас выясняется, кто виновен в утечке фотографий с места преступления.

Ранее сообщалось, что Пэддок в течение девяти минут расстреливал людей. В своем номере он оборудовал сразу две огневые позиции, установив в номере и вокруг него видеокамеры.

Во время обыска дома и в номере гостиницы Пэддока было обнаружено 42 единицы оружия, включая несколько автоматов. 

Как писал TopNews, после расстрела толпы, преступник покончил с собой до прибытия полиции. Его жертвами стали 58 человек, еще более 500 получили ранение.

Через несколько часов после случившегося боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за атаку, однако у полиции нет доказательств причастности стрелка к исламистам. Врочем, мотивы Пэддока, совершившего самый кровопролитный расстрел  в истории, пока остаются неизвестными.
Другие материалы по этой теме

В песне Робби Уильямса 15-летней давности нашли предсказание о стрельбе в Лас-Вегасе

Отцом стрелка из Лас-Вегаса был легендарный грабитель банков

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга