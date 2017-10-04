Мария Аронова ответила на слухи о своем "онкологическом заболевании"

Мария Аронова рассказала Корчевникову о своем "онкологическом заболевании"

Известная отечественная актриса 45-летняя Мария Аронова пришла в студию программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где откровенно ответила на слухи о своем онкологическом заболевании.

Как писал TopNews, недавно в СМИ появилась информация о том, что у Марии Ароновой якобы диагностировали онкологическое заболевание. Однако эти домыслы были развеяны официальными представителями звезды, а теперь актриса сама рассказала Борису Корчевникову о том, что с ней все в порядке.

"Со мной все прекрасно, и ужшкммт это гадкие, отвратительные слухи, которые распущены. Я очень надеюсь, что не будет людей, которые побеспокоят моего 76-летнего отца. Вот что ужасно, никто же не считается с этим. У меня пожилой папа, маленькая дочь в пограничном возрасте, ей 13 лет, которая может на это отрефлексировать. Вот это отвратительно", - пояснила она.

Также Мария Аронова порассуждала о том, бы она посоветовала самой себе много лет назад.

"Моли Бога за то, чтобы платить самой за все, что ты сделаешь. Постарайся как можно меньше обижать людей своим горячим характером", - сказала она, добавив, что попросила бы себя проводить больше времени с мамой.

Известно, что мама Марии Ароновой - Людмила Петровна - умерла от онкологического заболевания в 1995 году, когда актрисе было 23 года.

"Мама болела раком, умирала она дома, и умирала тяжело. Это было мамино решение, она отказалась от лечения. Мы были настолько молоды, что не могли повлиять. Да и вообще на маму было нельзя повлиять", - сказала она в студии "Судьбы человека".