"Это смешно": список недвижимости Улюкаева на 400 млн рублей рассмешил на суде адвокатов и экс-министра

Прокуратура нашла у Улюкаева недвижимость в Москве, Крыму и Смоленске.

На проходящем в Замоскворецком суде Москвы судебном заседании по уголовному делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева прокурор зачитал список имущества, которое принадлежит обвиняемому, передает ИА REGNUM.

Как следует из сообщения прокурора, Улюкаеву и членам его семьи принадлежат квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатная на Малой Бронной, пятикомнатная на Улофа Пальме. Кроме того, экс-министру принадлежат дом и участок в Московской области, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской ужшкммт области, а также дом и участок в Крыму.

Стоимость всей жилой недвижимости в Москве, которая принадлежит экс‐министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, составляет порядка 350‐400 миллионов рублей. Такую оценку имуществу бывшего чиновника, которого обвиняют в коррупции, дала управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая, сообщило РИА Новости.

Эксперт проанализировала стоимость квартир, о которых во время судебного заседания по делу Улюкаева говорил прокурор.

В свою очередь адвокаты с юмором отнеслись к перечисленному прокурорами. "Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву", - сказал "Интерфаксу" адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Сам Улюкаев с улыбкой отнесся к оглашенной прокурором информации, передал корреспондент агентства из зала суда.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также были арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы денежные средства экс-министра на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей.