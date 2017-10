Американские СМИ нашли связь между лирикой известного певца Робби Уильямса и трагическими событиями в Лас-Вегасе.

В песне британского певца Робби Уильямса Me and my Monkey нашли слова о стрельбе из окна 33-го этажа отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Композиция вышла в свет в 2002 году, а 2 октября 2017 года страшное предсказание стало реальностью - 64-летний стрелок Стивен Пэддок расстрелял посетителей кантри-фестиваля.

Как передает РЕН-ТВ, в песне артиста встречаются слова о том, что певец и его "обезьянка" с "мечтами и ружьем" отправились в гостиницу "Мандалай-Бэй", поднялись на 33-й этаж и устроили стрельбу.

«Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого. Мы ужшкммт не хотим убивать мексиканцев, но у нас десять чешущихся пальцев», — пел Уильямс. Композиция Me And My Monkey вошла в альбом Escapology 2002 года, отмечает Лента.ру.

2 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Стрелок покончил с собой, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.