 
TOP 10

1 В Сети опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе и фото найденного оружия

2 Подмосковное "Боевое братство" опознало попавшего в плен в Сирии россиянина

3 Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

4 Эксперты: рубль пойдет на поводу у психологии

5 ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

6 По делу "краснодарских людоедов" задержан третий подозреваемый

7 "Пишите от себя лично": писатель Войнович посоветовал жене Медведева не посылать "фальшивых писем"

8 Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

9 Саакашвили попросил политического убежища на Украине

10 Пожарные стали героями Каталонии, заслонив своими телами людей от полиции

Новости наших партнеров

Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Опубликовано 04.10.17 08:41 Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Специалисты выяснили, от чего умер основатель легендарного издания.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на заключение о смерти, основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца. Также в заключении в качестве причины ухода из жизни бизнесмена указана легочная недостаточность.

По данным издания, к ухудшению состояния Хефнера привела инфекция, вызванная кишечной палочкой, и дальнейшее заражение крови. Организм 91-летнего мужчины перестал воспринимать антибиотики, что привело к патологическому процессу.  

Как ужшкммт отмечает издание, в документах о смерти Хефнера в графе профессия значится "основатель Playboy".

Lenta.ru напоминает, что в день смерти Хефнера стало известно, что его жена Кристал Харрис не получит состояния покойного мужа:  по завещанию, деньги перейдут его детям - Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу. Еще часть средств будет перечислена Университету Южной Калифорнии и ряду благотворительных организаций.

О смерти основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера стало известно в ночь на 28 сентября.
Другие материалы по этой теме

В Сети появилось последнее ВИДЕО с Хью Хефнером

Стало известно, от чего умер основатель Playboy Хью Хефнер

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга