Какой сегодня праздник: 4 октября 2017 отмечается церковный праздник Кондрат да Ипат

Сегодня, 4 октября 2017, также празднуют День космических войск, Всемирный день животных, День войск гражданской обороны МЧС России и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 4 октября 2017: Кондрат да Ипат

4 октября отмечается народный праздник Кондрат да Ипат. Церковь в этот день вспоминает апостола от 70-ти Кодрата Афинского, епископа и святого мученика Ипатия, епископа Ефисского.

По преданию, святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям. Многих он наставил на путь истинной веры. Однажды толпа язычников набросилась на епископа и сильно избила. Чудом выжившего Кодрата бросили в заточение, где ужшкммт он и погиб от голода. В 126 году апостол написал апологию (защитительную речь для суда), которую представил императору Адриану. Под впечатлением речи правитель издал указ, запрещающий судить человека без улик.

Святой Ипат стал на защиту уничтожаемых икон. Ему удалось отстоять перед императором Львом Исаврянином православное иконопочитание. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.

В народе говорили, что на Кондрата да Ипата нельзя лениться: кто проведет этот день в работе, будет вознагражден благополучием. Лучше всего в этот день заниматься удобрением земли.

В полночь этого дня начинаются замолотки зерна. Для этого с вечера разводится огонь в ямах земельного пола первого этажа в овинах (строение для молотьбы) и раскладываются снопы на решетках на высоте второго этажа. Жар от костра высушивает шелуху, и зерна легче отделяются при молотьбе.

Было принято с утра кормить работников овсяной кашей, а вечером – пирогами и домашним пивом или чем покрепче.

По приметам, если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра, значит, зима будет морозной.

Резкое похолодание на Кондрата да Ипата сулило раннее начало зимы, а какая погода стоит в этот день - такой она будет следующий месяц.

Какой сегодня праздник, 4 октября: День космических войск

Традиционно 4 октября отмечается День космических войск (КВ). Эта дата закреплена Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

История КВ начинается с создания Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами (ГИЦИУ КС им. Г.С.Титова) и строительства полигона в г. Мирном (Архангельская область) для пусков межконтинентальных баллистических ракет. Успешный запуск первого искусственного спутника планеты Земля 4 октября 1957 года с космодрома Байконур укрепил и подтолкнул военных на исследование и использование космоса в оборонительных целях.

Какой сегодня праздник, 4.10.2017: Всемирный день животных

Традиционно 4 октября отмечается Всемирный день животных. Этот праздник не является общегосударственным выходным в России, но в нашей стране активно поддерживают акции, приуроченные к этому событию. На международном уровне праздник был учрежден на международном конгрессе движения в защиту природы в 1931 году в Италии.

Во многих государствах существуют подобные события: Всемирный день бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа, а также Всемирный день домашних животных, справляемый ежегодно 30 ноября.

День войск гражданской обороны МЧС России

4 октября также отмечается День войск гражданской обороны (ГО) МЧС России. Это событие берет свое начало в 1932 году, когда 4 октября Совет Народных Комиссаров СССР издал Постановление № 21525-319, которым утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР» и создал общественную систему местной ПВО Советского Союза, защищающую жителей от воздушных атак противников. Этот день и был принят в качестве даты празднования этого профессионального события.

Кто празднует именины 4 октября 2017 года?

Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.

Что произошло 4 октября в истории?

1582 – по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.

1830 – близ города Керчь обнаружен курган Куль-Оба.

1937 – завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля СССР В-6 Осоавиахим.

1946 – из египетского Департамента древностей в каирский Коптский музей поступил первый из 13 манускриптов библиотеки Наг-Хаммади.

1957 – на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

Кто родился 4 октября из знаменитостей?