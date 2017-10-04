"Истинно русская игра — футбол": Путин шутливо намекнул Фурсенко на количество легионеров в "Зените"

Фрагмент заседания Президентского совета по развитию физической культуры и спорта, на котором состоялась беседа Путина и Фурсенко, появился в Сети.

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем Совете по развитию физкультуры и спорта подискутировал о футболе и грядущем ЧМ-2018 с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко.

Так, открывая совещание, российский лидер напомнил всем собравшимся о важности предстоящего мероприятия, в том числе и с точки зрения безопасности, поскольку на кону имидж страны.

«Нужно еще раз посмотреть на такой аспект как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество ужшкммт недорогих билетов было максимально возможно», - заявил Путин.

В свою очередь президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал об успехах своего клуба по привлечению болельщиков на домашние матчи, а также поделился мыслями о том, как российские команды должны развиваться.

«Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра», - сказал он.

В результате Путин с иронией ответил на это, отметив наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе.

«Во молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во, молодец! Интересно вы нам все рассказали», - сказал Путин в шутливой форме.

Фурсенко ответил, что практически во всех матчах соблюдается лимит на легионеров. Исключение - игра сборных России с Испанией, когда квота была превышена.

"Но мы реально готовим футболистов к чемпионату мира, российских футболистов. И результат будет, увидите", - сказал Фурсенко.

«Хорошо, посмотрим», — парировал Путин.

Тем временем почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил агентству "Р-Спорт", что считает правильной реакцию президента РФ Владимира Путина на слова президента петербургского "Зенита" Сергея Фурсенко.

"Фурсенко просто рассказал, что делается в "Зените", и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент. Фурсенко сказал, что подготовят российских ребят (к домашнему чемпионату мира). Причем тут русская игра или не русская? Это игра всенародная. Понятно, что за сборную будут играть только те люди, у которых есть российское гражданство", - сказал Колосков.