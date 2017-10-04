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10 Марата Башарова вновь обвинили в домашнем насилии

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Марата Башарова вновь обвинили в домашнем насилии

Опубликовано 03.10.17 22:50 Марата Башарова вновь обвинили в домашнем насилии

Супруга Башарова Елизавета Шевыркова прокомментировала распространенные в СМИ слухи о том, что актер поднял на нее руку.

В СМИ появилась информация о том, что Марат Башаров взялся за старое и поднял руку на молодую жену. Сообщается, что после возвращения из Доминиканской Республики пара серьезно поругалась и Марат ударил Елизавету Шевыркову, с которой только недавно узаконил отношения.

Так, по словам источника EG.ru из окружения семьи сообщил, что жена Башарова Елизавета Шевыркова отказалась писать заявление в полицию на своего мужа, она пожаловалась своему брату, который сразу ужшкммт приехал и сразу разобрался с зятем по-мужски.

"Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски. Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепо-глухой. Она, кстати, рассказывала, что по пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает", — рассказал друг Федора Шевыркова.

В свою очередь Елизавета в интервью «СтарХиту» назвала это слухами, распространенными злопыхателями.

«Это неправда! Это была обычная шутка, из которой раздули, и пустили слухи», – сказала Елизавета Шевыркова.

Напомним, что это не первый случай, когда Башаров поднимает руку на женщину. Точно также он себя вел и со своей бывшей женой, у которой после последних побоевтдиагностирована опухоль головного мозга.
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