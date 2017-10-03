В Сети высмеяли единственного зрителя российской ленты «Крым»

Тем временем кинолента «Крым» Алексея Пиманова стала лидером российского проката.

В Сети высмеяли зрителей российской ленты «Крым». Судя по публикациям в Twitter, юзеры не поверили, что такие вообще существуют. Об этом свидетельствует скриншот из сервиса по покупке билетов на киносеансы, на котором занято только одно место.

«Специально полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли 1300 руб за билет. Господин знает толк в извращениях», — пошутил @ZimniiVeter.

Специально ужшкммт полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли

1300 руб за билет.

Господин знает толк в извращениях pic.twitter.com/2oh8NjnzpU — Roma Tonik (@ZimniiVeter) 30 сентября 2017 г.

Другие же поспешили пошутить, что поход на «Крым» — лучший способ уединиться.

- Поехали куда-то в безлюдное тихое место?

- Я не хочу на фильм "Крым" — МинПанд (@crimeapanda) 2 октября 2017 г.

Тем временем кинолента Алексея Пиманова по данным телеканала «Звезда» собрал за минувшие выходные и понедельник 175 миллионов рублей. Таким образов "Крым" обошел фильм «Kingsman: Золотое кольцо», который собрал 152 миллиона рублей при общей кассе в 594 миллиона.

Тройку лидеров замыкает анимационной картина «Лего Ниндзяго фильм» — 50 миллионов при суммарных сборах в 153,5 миллиона за две недели показа. В ТОП-5 также вошли фильм ужасов «Оно» с 43,8 миллионами и криминальный триллер «Наемник», заработавший почти 40 миллионов рублей.