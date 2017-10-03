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Актриса Дженнифер Гарнер шокировала поклонников ФОТО "без макияжа"

Опубликовано 03.10.17 20:00 Актриса Дженнифер Гарнер шокировала поклонников ФОТО "без макияжа"

Поклонники едва узнали Дженнифер на снимке, но он был сделан в рамке программы "Yes Day", когда в течение дня надо было отвечать "да" на все.

45-летняя актриса Дженнифер Гарнер опубликовала на своей странице в Instagram селфи бех макияжа, чем шокировала своих поклонников.

"Вы никогда не будете нуждаться в кофе больше, чем на следующий день после “да день!”", - подписала снимок Дженнифер Гарнер.

ФОТО: "Инстаграм" Дженнифер Гарнер

Поклонники едва узнали Дженнифер на снимке, но он был сделан в рамке программы "Yes Day", когда в течение дня надо было отвечать "да" на все. В комментариях многие фолловеры сочли это селфи неудачным, а также посоветовали Джен прибегнуть к инъекциям ботокса, чтобы избавиться от морщин на лбу. 

"На селфи Гарнер выглядит не лучшим образом и кажется помятой и уставшей: у нее видны мешки под глазами, а также глубокие морщины на лбу и в уголках губ", - написал один из поклонников актрисы.

По словам самой актрисы, фотография была сделана после бессонной ночи с детьми в палатке. Кадр был сделан на утро после дня самоуправления, когда родители разрешают своим детям все, что они захотят. По желанию сына и дочерей Гарнер провела с ними всю ночь в палатке.
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