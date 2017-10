ИГИЛ опубликовало видео с «плененными российскими солдатами»

Медиа-крыло ИГИЛ — «агентство „Амак“» опубликовало видеозапись с пленными русскими мужчинами, назвав их российских военнослужащими. Об этом сообщает агентство "Русская Весна".

В ролике двое мужчин сообщают, что их зовут Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович, 79-го и 78-го годов рождения.По их словам, в плен к террористам ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) они попали во время контрнаступления бандформирований в районе поселка Аль-Шула (Шуля) в провинции Дейр эз-Зор на прошлой неделе.

#Syria: #ISIS captured Russian military volunteers (PMC). They not regular soldiers. Grigory is a veteran war in Yugoslavia, Roman - Cossack pic.twitter.com/BJRHAcPFnn