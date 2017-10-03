ИГИЛ опубликовало видео с «плененными российскими солдатами»

Однако Минобороны опровергло захват в плен двух российских военных в Сирии.

Медиа-крыло ИГИЛ — «агентство „Амак“» опубликовало видеозапись с пленными русскими мужчинами, назвав их российских военнослужащими. Об этом сообщает агентство "Русская Весна".

В ролике двое мужчин сообщают, что их зовут Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович, 79-го и 78-го годов рождения.По их словам, в плен к террористам ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) они попали во время контрнаступления бандформирований в районе поселка Аль-Шула (Шуля) в провинции Дейр эз-Зор на прошлой неделе.

#Syria: #ISIS captured Russian military volunteers (PMC). They not regular soldiers. Grigory is a veteran war in Yugoslavia, Roman - Cossack pic.twitter.com/BJRHAcPFnn — Russian Punisher (@GentleWarior) 3 октября 2017 г.

По данным агенства, пленные в действительности являются ужшкммт добровольцами САА, а не кадровыми военными. Также по предварительной информации, родившийся в Ростовской области Роман Заболотный является участником казачьих военизированных формирований. Григорий Цуркану — уроженец Домодедовского района Московской области, он ветеран боевых действий в Югославии.

Тем временем в Минобороны сообщили, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, передают РИА Новости.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны уже опровергало заявление террористов, которые утверждали, что якобы взяли в плен двух россиян в районе населенного пункта Эш-Шула.