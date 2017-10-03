Жертвами крушения Ан-28 под Алма-Атой стали пять человек

Отмечается, что в настоящее время идут спасательно-поисковые работы.

Самолет Ан-28, пропавший с локатора, упал недалеко от Алма-Аты, спасатели тушат возникший пожар, передают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

Как отмечается, спутия 12 минут после взлета самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing исчез с радаров. Воздушное судно выполняло полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту, кроме трез членов экипажа, было два медицинских работника.

По данным ведомства, командир воздушного судна был ужшкммт гражданином Киргизии, второй пилот - гражданином Казахстана.

"Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте МИР Казахстана в течение часа после поступления информации об авиационном событии выехали на место авиационного происшествия", - уточнили в Комитете гражданской авиации.

Отмечается, что в настоящее время идут спасательно-поисковые работы.