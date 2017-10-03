Ученые показали "черное сердце" на Солнце

На небесном светиле появилось темное пятно, похожее на сердце.

По информации ученых из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, на поверхности Солнца появилось изображение из линий магнитного поля, внешне похожих на затемненную область в форме сердца.

"Такой удивительный знак волей случая оказался сформирован на поверхности нашей звезды расположенными здесь магнитными полями. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а ужшкммт в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров", - цитирует ученых РИА Новости.

По словам специалистов, центр фигуры пришелся именно на направленную к Земле часть Солнца.

"Не исключено, что наша звезда среди всей солнечной системы тем самым выразила особую симпатию именно Земле", - отметили специалисты.

Несколько часов спустя "черное сердце" Солнца пропало.