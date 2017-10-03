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Премию ТЭФИ вручили автору фильма о плоской Земле

Опубликовано 03.10.17 17:07 Премию ТЭФИ вручили автору фильма о плоской Земле

Названы лауреаты премии ТЭФИ-2017 в категории "Дневной эфир".

Лауреатами телевизионной премии ТЭФИ в категории "Дневной эфир" среди прочих стали "Доброе утро" на Первом канале, детская "АБВГДейка" на "ТВ Центре", шоу "Пацанки" на "Пятнице", а также ведущая Юлия Высоцкая (НТВ), передает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения премии прошла во вторник кинотеатре "Россия".

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных ужшкммт премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Просветительская программа" стала "Военная тайна" (РЕН ТВ), которую ведет Игорь Прокопенко. Прокопенко также является автором программы "Самые шокирующие гипотезы". Один из сентябрьских выпусков этой передачи под названием "А земля-то плоская!" ранее вызвал значительный резонанс, пишет "Интерфакс".

Премию ТЭФИ за лучшее журналистское расследование получила программа "Слепые мулы" (РЕН ТВ). В ней рассказывается о наркомафии на Филиппинах, которая использует туристов, в том числе российских, для транспортировки наркотиков. Таких перевозчиков и называют "слепыми мулами".

В категории "Документальный проект" победил фильм "Наина Ельцина. История любви" (Россия 1). В данной номинации с ним соперничали ленты Первого канала "Саша Соколов. Последний русский писатель" и "Гроб Господень - открытие главной тайны человечества" (РЕН ТВ).

В номинации "Телевизионный проект о спорте" победила программа "Александр Карелин. Поединок с самим собой" (Матч ТВ). Также определен победитель в категории "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм". ТЭФИ в этой номинации получил проект "РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют" (РЕН ТВ).
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