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Выходные в ноябре 2017: как отдыхаем рассказал Роструд

Опубликовано 03.10.17 16:17 Выходные в ноябре 2017: как отдыхаем рассказал Роструд

Как отдыхаем в ноябре 2017, официальные выходные календарь: о том, как отдыхаем на ноябрьские праздники в 2017 году в России - читайте в материале TopNews.

Ноябрьские праздники в 2017 году: как отдыхаем рассказали в Роструде

В следующем месяце россиян ждут удлиненные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в ноябре 2017 года нам предстоит отдыхать с 4 по 6 число благодаря тому, что государственный праздник выпадает на субботу.

При этом рабочий день в пятницу, 3 ноября 2017 года, сокращается на один час. Таким ужшкммт образом, в ноябре 2017 года у россиян будут удлиненные - трехдневные - выходные, за которыми последует укороченная - четырехдневная - рабочая неделя.

Как напоминает Lenta.ru, недавно был одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год. Отмечается, что в следующем году День народного единства приходится на воскресенье. Таким образом, выходными объявлены 3, 4 и 5 ноября.

В России начиная с 2005 года отмечается День народного единства. История этого праздника связана с победой народного ополчения над поляками в 1612 году. Тогда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского удалось взять Китай-город и освободить Кремль.
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