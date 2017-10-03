"Количество ошибок зашкаливает": СМИ узнали детали заключения экспертов по диссертации Мединского

Кремль прокомментировал возможность отставки Мединского, которой требует экспертный совет ВАК.

В понедельник экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Для объяснения этого решения эксперты подготовили официальное заключение о диссертации министра, которое направили в президиум ВАК. Выдержки из него приводит "Коммерсантъ".

Так, прежде всего, эксперты не согласны с заявлением автора работы о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности». Они также говорят ужшкммт о пристрастном анализе летописей и упрекают Владимира Мединского за чтение переводов, а не оригиналов источников. В конце концов, указывают ученые, он «не открыл ничего нового» — выводы о тенденциозности иностранных авторов по отношению к России были впервые сформулированы еще в XIX веке.

Также специалисты отмечают, что Мединский выбирает из русских источников только те, которые подтверждают его тезисы.

"Многократно опровергая ложные, по его мнению, свидетельства иностранцев о пьянстве русских священников, диссертант обходит вниманием материалы Стоглавого собора 1551 года, где этот порок духовенства был признан самой Русской православной церковью", — говорится в отчёте ВАК, который цитирует Лайф.

Историки упрекают Владимира Мединского в том, что он занимается «исправлением» неточностей в сочинениях иностранцев, «не отдавая себе отчета в том, что для такого рода сочинений они естественны и неизбежны». Впрочем, говорят ученые, Мединский и вовсе «может просто заявить, что "на самом деле все было не так", не обременяя себя поиском доказательств».

"Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании,— говорится в заключении.— Но в диссертации В. Р. Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой".

Однако ситуация вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского не является поводом для системных преобразований в правилах присвоения ученых степеней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК. Пресс-секретарь подчеркнул, что окончательного решения по диссертации Мединского не принято.

«В любом случае, скажем так, эта тема не является поводом для каких-то системных преобразований. Имеется система, которая функционирует. Тут вряд ли отдельно взятый случай может являться каким-то триггером», — сказал он.

Песков также не смог ответить на вопрос о том, последует ли отставка министра в случае, если того лишат ученой степени, так как это нормативно нигде не прописано. По словам Пескова, ситуация с диссертацией Мединского не является темой, «которая касается администрации президента». Решение по этому вопросу должны принимать в Высшей аттестационной комиссии.