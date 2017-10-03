Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Пока украинская Государственная миграционная служба не ответила на запрос бывшего губернатора Одесской области.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине.

Как пишут "Украинские новости" со ссылкой на адвоката политика Маркиян Галабала, Саакашвили подал "обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты", однако, по словам юриста, "это, по сути", то же самое, что и политическое убежище.

"Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище"", - отметил правозащитник, добавив, что пока Государственная миграционная служба Украины не ответила на ужшкммт запрос Саакашвили, несмотря на то, что должна была это сделать в течение суток.

Как писал TopNews, в минувшем июле президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Михаил Саакашвили был лишен гражданства. Представители украинской миграционной службы заявили тогда, что экс-президент Грузии указал в анкете недостоверные сведения, скрыв, что в Грузии против него заведено уголовное дело.

Михаил Саакашвили покинул Украину, но спустя некоторое время снова попал туда, прорвав оцепление силовиков на границе. Ему был вручен протокол о незаконном пересечении границы, но политик заявил, что это является нарушением закона. Также он сообщил о пропаже паспорта, который якобы находится у Петра Порошенко.

Спустя некоторое время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Саакашвили нельзя экстрадировать в Грузию в связи с поданной им просьбой о дополнительной защите.