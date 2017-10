Пожарные стали героями Каталонии, заслонив своими телами людей от полиции (ВИДЕО)

В Каталонии прошел референдум о независимости, который был объявлен испанскими властями незаконным. Правоохранители изымали документы и урны для голосования, а местные жители пытались прорваться на участки через полицейские кордоны. В итоге СМИ заявили более чем о 840 пострадавших в результате стычек с правоохранителями, а глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон - о безответственных действиях испанской полиции.

I have no words to describe this. Spain has lost Catalonia.#CatalanReferendum pic.twitter.com/uLZQCpgljp