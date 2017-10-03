Пожарные стали героями Каталонии, заслонив своими телами людей от полиции (ВИДЕО)

Пожарные в Каталонии защитили людей от полиции своими телами и стали героями соцсетей.

В Каталонии прошел референдум о независимости, который был объявлен испанскими властями незаконным. Правоохранители изымали документы и урны для голосования, а местные жители пытались прорваться на участки через полицейские кордоны. В итоге СМИ заявили более чем о 840 пострадавших в результате стычек с правоохранителями, а глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон - о безответственных действиях испанской полиции.

I have no words to describe this. Spain has lost Catalonia.#CatalanReferendum pic.twitter.com/uLZQCpgljp — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 1 октября 2017 г.

При этом, как пишет Medialeaks, одними из главных героев референдума ужшкммт о независимости в Каталонии неожиданно стали не политики и не сами избиратели, а пожарные. Испанская полиция пыталась сорвать голосование и стреляла по голосующим резиновыми пулями, но пожарные защитили толпу своими телами и стали настоящими героями дня.

Очевидцы рассказывали, что полицейские бросались на голосующих с дубинками и стреляли по ним резиновыми пулями, подтверждая свои слова видео. В ответ каталонские пожарные образовали живой щит между полицейскими и толпой. У них не было оружия, но специальные костюмы и каски позволяли им противостоять ударам полицейских.

Tal vez el mejor vídeo de la labor de los bomberos de todo el día.

A primera línea y a empoderar al resto ✊#ElsBombersSeremSempreVostres pic.twitter.com/aq6alRID5G — mikel otero (@otero_mikel) 1 октября 2017 г.

«Возможно, лучшее видео о работе пожарных за сегодня. В первых рядах борьбы за права», - пишут пользователи соцсетей, благодаря пожарных за героизм и за то, что они защищают людей не только во время пожаров.