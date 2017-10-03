Снос домов в Москве: список был расширен властями Москвы

Реновация в Москве, последние новости: на сегодняшний день в программе состоят 5177 домов.

Программа реновации жилого фонда в Москве: список расширили на 37 домов

Столичные власти утвердили список домов для участия в программе реновации. Оказалось, что дополнительно в перечень вошли 37 зданий, а исключили из него четыре объекта. Об этом говорится в официальном Twitter мэра Москвы Сергея Собянина. Таким образом, всего в программе реновации на сегодняшний день находятся 5177 домов.

"Мы будем делать текущий ремонт и следить за техсостоянием домов, которые ужшкммт вошли в программу реновации, пока не переедут последние жильцы", - отмечается в сообщении градоначальника.

Кроме того, Собянин напомнил, что жильцы домов, вошедших в программу, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Как писал TopNews, в конце сентября 2017 года власти Москвы утвердили стартовые площадки для реновации. В список попали 210 площадок. Сергей Собянин уточнил, что они расположены таким образом, чтобы переселение жильцов осуществлялось в непосредственной близости от их прежнего места проживания, "то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане".