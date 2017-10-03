Бастрыкин отстранил от работы замглавы СК по Москве из-за жалобы "ВКонтакте"

Замначальника Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Сергея Яроша временно отстранили от должности.

Один из легендарных следователей СКР Сергей Ярош отстранен от работы после жалобы в соцсети "ВКонтакте". Ярош был замглавы ГСУ СК по Москве. А началось все с того, что в социальной сети «ВКонтакте» начала работать приемная председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Однако, как сообщается на сайте СКР, среди всех обращений есть жалобы на волокиту, которая допускается следователями СК при расследовании уголовных дел. частности, в конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года ужшкммт назад потеряла сына, как она полагает, вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по г.Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования указанного уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. В итоге на время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по г.Москве Сергей Ярош был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.