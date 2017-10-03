Нобелевскую премию по физике дали исследователям гравитационных волн

Ранее наиболее вероятными претендентами на премию в этой области в числе прочих были названы Митчелл Фейгенбаум за открытия в области нелинейных и хаотических систем и российский астрофизик Рашид Сюняев за глубокий вклад в понимание Вселенной.

В Стокгольме объявлены лауреат Нобелевской премии по физике. Им стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн — за исследования гравитационных волн. Нобелевский комитет постановил, что половину премии получит Вайсс, другая половина достанется Бэришу и Торну. Все ученые работают в научных центрах США, передает РБК.

Сумма Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

11 февраля 2016 года ученые объявили, что им удалось открыть гравитационные волны, которые образовались в результате слияния двух черных дыр ужшкммт общей массой в 53 Солнца, напоминает "Интерфакс".

Гравитационные волны – это рябь, или колебания, в ткани пространства-времени, которая искажает пространство и время вокруг себя, предсказана она была почти сто лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Первый всплеск гравитационных волн от слияния черных дыр был зарегистрирован в сентябре 2015 года благодаря модернизации LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория). В дальнейшем LIGO зафиксировал еще четыре всплеска гравитационных волн, один из них, однако, не был признан научным сообществом.

В прошлом году лауреатами премии по физике стали американцы Дэвид Тулесс и Майкл Костерлитц, а также британец Дункан Хэлдейн. Ученые, изучавшие т.н. «странные» формы материи, были удостоены награды «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества».

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).



