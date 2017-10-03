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Эксперты составили Топ-11 самых известных паранормальных явлений в России

Опубликовано 03.10.17 12:36 Эксперты составили Топ-11 самых известных паранормальных явлений в России

Специалисты привели список необъяснимых явлений, произошедших в нашей стране и поразивших Запад.

Специалисты издания "Русский день" подготовили список одиннадцати паранормальных явлений, известных западным странам. По мнению авторов списка, кроме культуры и природы, наша страна также богата на необъяснимые явления.

Лидером рейтинга стала встреча космонавтов с НЛО. По словам журналистов, Алексей Леонов и Владимир Коваленко ранее рассказывали о том, что неоднократно видели странные огни и светящиеся объекты недалеко от космических аппаратов.

На ужшкммт втором месте расположился Челябинский метеорит, упавший 15 февраля 2013 года и попавший в объективы сотен видеокамер.

Третье место занимает называемый "Сахалинский монстр": останки неизвестного существа были выброшены на берег в сентябре 2006 года, однако исследователи не смогли дать точного ответа, какому животному они принадлежат. В прочем, большинство специалистов склоняются ко мнению, что это был кит, белуха или касатка.

Также в Топ-11 самых известных на Западе российских паранормальных явлений попали героини русского народного фольклора русалки, "летающие тарелки" на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, который еще называют "русским Розуэллом", советский экстрасенс Нинель Кулагина, дракон из Бросно, призраки в стенах московского Кремля, черная птица Чернобыля и "колодец в ад" на Кольском полуострове.
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