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СМИ сообщили об уголовном деле против замначальника ГУ МВД Москвы о растрате миллиарда рублей

Опубликовано 03.10.17 13:03 СМИ сообщили об уголовном деле против замначальника ГУ МВД Москвы о растрате миллиарда рублей

Однако МВД Москвы опровергло информацию об уголовном деле в отношении начальника тыла генерала Петрикова.

Генерала МВД, заместителя начальника ГУ МВД по Москве Александра Петрикова подозревают в растрате миллиарда рублей, сообщил во вторник телеграм-канал Mash.

По данным канала, в МВД Москвы Петриков возглавлял управление тыла. Через него проходили контракты на обеспечение деятельности полиции Москвы. Вместе с генералом Петриковым под проверкой ГСУ СК РФ по Москве находится и начальница правового управления МВД Москвы полковник Марина Астахова.

Все тендеры, по которым у следователей возникли вопросы, якобы проходили в том числе и через Астахову. Однако, узнав о проверке, неделю назад подала заявление ужшкммт на увольнение.

Однако столичная полиция опровергла информации о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника главка Александра Петрикова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Там уверили, что информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майора внутренней службы А. Е. Петрикова возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности.

Добавим, Александр Петриков возглавляет тыловую службу ГУМВД Москвы с 31 декабря 2014 года.

 
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